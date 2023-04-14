Kripto para borsasında olay var! 30 bin dolardan sonra o seviyeye fırlayacak: 40 bin, 50 bin dolar için kritik tarih!

Bitcoin'in 30.000 sınırından nereye çıkacağı merak konusu oldu. Ünlü iş adamı Bitcoin milyarderi konuyla alakalı açıklamasını canlı yayında yaptı. Ünlü Bitcoin milyarderi kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
BİTCOİN MİLYARDERİNDEN AÇIKLAMA!Bitcoin denetmeni milyarder iş adamı Mike Novogratz, canlı yayına katılarak kripto para piyasasının anlık durumunu tartıştı. Novogratz, 2023 yılı olumsuzluklarına rağmen kripto paraya güvendiğini dile getirdi. ABD'de Bitcoin'e yarar sağlayacak kredi krizini öngörmüştür.
Yaşanan olumsuzluklarla birlikte Bitcoin ve kripto paranın artış göstermesi dikkat çekti. Kripto para birimine olan saldırılar, bankaların sektöre yatırımda bulunmaması için baskılar, 2023 yılının başından beri yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen kripto para yükseliş içerisindedir. Yaşanan bankacılık krizinin kripto parayı canlandırdığı görülmüştür. Novogratz, yaşanan olaylara rağmen kripto paranın yükselişte olmasının kripto paranın dayanaklığı ve güvenilirliğini belirttiğini dile getirdi. Mike Novogratz, son dönemde iflas eden bankalardan ötürü ABD'de kredi krizi yaşanacağını belirtti. Bunun sonucunda kredi veren kurumların az müşteri kabul etmesine, ekonomiyi yavaşlatmasına sebebiyet vereceğini açıkladı. Faiz oranlarının tekrardan düşüşe geçmesi halinde Bitcoin avantajlı bir hal alacaktır. Bitcoin'in fiyat artışı durumu hakkında da yorumda bulundu. 2022 Haziran ayı itibari ile 30.000 $'a ilk kez ulaşmıştır. Bir süre bu seviyede konsolide olacağını belirtti. Kripto para için olumlu görüşlerini belirtirken Bitcoin'in yükseliş aşamasında olacağını da söylemiştir.