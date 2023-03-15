Kripto para borsasında parası olanlar dikkat! Bitcoin'de 1 aya kadar bunlar olacak: Hazırlıklı olun diyerek uyardılar!

ABD'de geçtiğimiz hafta iflas eden üç banka arasında en büyük 16. banka olan Silicon Valley Bank'ın iflası, ekonomik açıdan önemli bir gelişme ve yankı uyandırmıştır.
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FELAKAT SENARYOLARI!
Kriz kahini olarak da bilinen ekonomist Nouriel Roubini, geçtiğimiz hafta ABD'de iflas eden üç banka arasında yer alan en büyük 16. banka olan Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin, kripto
sektöründe felaket senaryolarına neden olabileceğini söyledi. Roubini, iflas eden üç bankanın kripto endüstrisiyle ticari ilişkileri olduğunu belirtirken, kripto şirketlerinin büyük bir vade uyumsuzluğuna ve kalitesiz varlıklara sahip olduğu için krizlerde daha hızlı batabileceğini savundu. Roubini, geleneksel bankaların aksine, merkezi olmayan finans
sektöründe hiçbir düzenleyici önlemin bulunmadığını vurgulayarak, kripto endüstrisinin sistematik bir erime yaşadığına inandığını ifade etti. Roubini, kripto sektörüne dair eleştirilerinin yanı sıra, ABD bankalarının risklerine de değindi ve ABD bankalarının ortalama 620 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararının olduğunu, bu miktarın toplam özkaynağa oranının yüzde 28 olduğunu söyledi. Ekonomist, dünya devi bankaların bu oranı aşağı çektiğini, ancak daha küçük ölçekli bankalarda oranın yüzde 50'ye kadar ulaşabildiğini dile getirerek, SVB gibi birçok bankanın olası bir kaçışta iflas edebileceği uyarısında bulundu.
EKONOMİYE KARŞI UYARDI!
Ünlü yazar Robert Kiyosaki, Zengin Bana Yoksul Baba kitabıyla tanınmaktadır ve son krize farklı bir açıdan bakarak, hastalıklı ekonomiye karşı takipçilerine altın, gümüş ve Bitcoin yatırımı yapmayı önermiştir. Kiyosaki, ABD Fed'in zor durumdaki bankalar için mevduat sahiplerine ek fon sağlamasına tepki göstererek, daha fazla para basılacağını ve durgunluk öncesi dönemde ekonomiye pompalanacağını öne sürmüştür.