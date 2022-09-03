EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 11:37

Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti

Son senelerin gözde yatırım tercihi kripto para piyasası sallantılı günler geçiriyor. Peki Avax coin son durum nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 11:37
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Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti


Yatırımcıların son zamanlarda uzun vadede kâr elde etmek amacıyla sık sık tercih ettiği kripto para piyasasında düşüş yaşanmaya devam ediyor. En çok merak edilen sorulardan biri de Avax coin durumu ile ilgili oldu. Avax coin ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avax coin düşüşte

Son zamanlarda sallantılı günler yaşayan kripto para piyasasından etkilenen coinlerden biri de Avax coin oldu. Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan düşüşler alt coinleri de etkiledi. Son zamanların popüler coini olan Avax coin bir ay öncesinde 30 dolar bandında izlerken son üç haftalık süreçte sert düşüş yaşamaya başladı.



Avax Coin Düşüşe Geçti

 Yaklaşık yüzde 35'lik oranda düşüş gösteren Avax coinin düşüş sebebi olarak ise Amerikan merkezli hukuk firması Roche Freedman ile ilgili Kyle Roche'nin ses kayıtlarının yayınlanması olarak öe sürüldü. İddialara göre Roche Avax coin kurucularının önüne geçmek için hukuki yola başvururken Binance patronu da bu konuya destek verdi ve sonra paylaşımını kaldırdı. İddialar ise Ava Laps tarafından sert şekilde reddedildi. Yaşanan bu çalkantılı durumlar Avax coini etkileri ve Avax coin 18.94 dolara geriledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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