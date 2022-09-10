Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin'e ilgi azalıyor, araştırma sonucu paylaşıldı! Son iki senenin en düşük seviyesinde

Bitcoin (BTC), yılın başından bu yana düşüşte ve değerini 20.000 dolar üzerinde tutabilmek için mücadele verirken büyük bir satış gerçekleşti. Piyasanın düzeltilmesi sonrasında bu varlığa olan ilgi de yatırımcılar tarafından giderek azalma görüldü. İşte detaylar... Özellikle, "bitcoin satın al" anahtar kelimesine yönelik Google arama ilgisi, 29 Eylül'de sona eren haftada 6 puan popülerlik ile iki yılın en düşük seviyesine ulaştı. Kripto para birimi kıyaslama yapıyor. Geçen yıl görülen boğa piyasasına neden olan bir başka ralliye hazırlanıyor . Başka yerlerde, bölgesel analiz, Nijerya'nın en yüksek puan kazanan 100 anahtar kelimeyle lider olduğunu ve onu 33. sırada Gana'nın izlediğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sıradadır.
Anahtar kelimeye son düşük ilgi, kripto para biriminin geçtiğimiz yıl kaydedilen boğa piyasasında doruklarda olan bir başka ralliye hazırlandığı 17 Ekim 2020'de kaydedildi. Başka bir yerde, bölgelerin analizi, Nijerya'nın en yüksek 100 puan kazanan anahtar kelime ile lider olduğunu, ardından 33 ile Gana'nın izlediğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sırada geliyor.
Kripto piyasasının olumsuz yönlerine rağmen, Afrika blok zinciri sahnesi büyümeye ve önemli sermaye çekmeye devam ediyor, çünkü risk sermayedarları (VC'ler) hala ülkenin geleceği üzerine bahis oynuyor.