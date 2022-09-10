Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin'e ilgi azalıyor, araştırma sonucu paylaşıldı! Son iki senenin en düşük seviyesinde













Bitcoin Nedir?

Bitcoin Üretimi Nasıl Yapılır?

Bitcoin (BTC), yılın başından bu yana düşüşte ve değerini 20.000 dolar üzerinde tutabilmek için mücadele verirken büyük bir satış gerçekleşti. Piyasanın düzeltilmesi sonrasında bu varlığa olan ilgi de yatırımcılar tarafından giderek azalma görüldü. İşte detaylar... Özellikle, "bitcoin satın al" anahtar kelimesine yönelik Google arama ilgisi, 29 Eylül'de sona eren haftada 6 puan popülerlik ile iki yılın en düşük seviyesine ulaştı. Kripto para birimi kıyaslama yapıyor. Geçen yıl görülen boğa piyasasına neden olan bir başka ralliye hazırlanıyor . Başka yerlerde, bölgesel analiz, Nijerya'nın en yüksek puan kazanan 100 anahtar kelimeyle lider olduğunu ve onu 33. sırada Gana'nın izlediğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sıradadır.Anahtar kelimeye son düşük ilgi, kripto para biriminin geçtiğimiz yıl kaydedilen boğa piyasasında doruklarda olan bir başka ralliye hazırlandığı 17 Ekim 2020'de kaydedildi. Başka bir yerde, bölgelerin analizi, Nijerya'nın en yüksek 100 puan kazanan anahtar kelime ile lider olduğunu, ardından 33 ile Gana'nın izlediğini gösteriyor. Kamerun 30 puanla üçüncü sırada geliyor.Kripto piyasasının olumsuz yönlerine rağmen, Afrika blok zinciri sahnesi büyümeye ve önemli sermaye çekmeye devam ediyor, çünkü risk sermayedarları (VC'ler) hala ülkenin geleceği üzerine bahis oynuyor.Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto, herhangi bir merkez bankası, resmi kurum vb. tarafından deneysel olarak piyasaya sürüldü. Coin ile hiçbir ilgisi olmayan ama ülkelerin para birimlerinde alınıp satılabilen, merkezi bir organizasyona ihtiyaç duymadan herhangi bir üçüncü sınıf hizmete aktarılabilen dijital bir para birimidir. Küresel piyasada dolar ve euroya alternatif olarak piyasaya çıkacak Bitcoin'in simgesi ฿, kısaltması ise BTC'dir. 22 Temmuz 2013 itibariyle dolaşımdaki toplam Bitcoin değeri 1,2 milyar dolar iken, Haziran 2014 itibariyle değer 8,2 milyar dolara ulaştı.Mining, Bitcoin üretim aşaması için kullanılan madencilik terimidir. Aslında bilgisayarınızda oynadığınızda ya da iyi bir sayı yığınında sayılardan oluşan bir iğne aradığınızda madencilik denen bir şeyi bir şans oyunu olarak düşünebilirsiniz. Yaptığınız her arama hareketinin işlem gücünüzle orantılı olduğunu varsayın. Yani ne kadar çok CPU gücü kullanırsanız, iğneyi tankın dibinde bulma olasılığınız o kadar artar.