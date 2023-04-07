Kripto para yatırımcıları dikkat! O coinler verilen saatten sonra patlayacak: Bundan alan çok kazanacak!

Son dönemde Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşması diğer kripto paraları da hareketlendirirken, kripto para piyasası baskıcı düzenleyici politikalar ile de karşı karşıya kalmış durumda.
O SAATE DİKKAT ÇEKTİBu durum birçok kişiyi endişelendirirken, kripto analistleri son dakika açıklaması yaparak, bugün saat 15:30’da açıklanacak olan bir veriye dikkat çekti. Analistler, bu verinin kripto para piyasasında dalgalı hareketlere sebep olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan, Amerika ve Avrupa’daki krizlerin kripto para piyasasına direkt olarak etki edeceğini ve dolayısıyla yukarı yönlü grafiklerin sıklaşabileceğini de öngören analistler, Bitcoin’deki yükselişe altcoinlerin eşlik etmeme ihtimalinin olduğuna da dikkat çekti.
15:30'DA KRİPTO PİYASASI ETKİLENECEK
Kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren analistler, bugün için önemli bir açıklamada bulundu. Amerika işsizlik haklarından yararlanmak için başvuru verilerinin bugün saat 15:30’da açıklanacak olmasıyla birlikte küresel piyasaların yanı sıra kripto paraların da etkilenebileceğine dikkat çeken analistler, verinin kripto paraların yönünde değişikliklere neden olabileceğini ifade etti.