Kripto
07 Nisan 2023 - 23:30

Kripto para yatırımcıları dikkat! O coinler verilen saatten sonra patlayacak: Bundan alan çok kazanacak!

Son yıllarda birçok yatırımcı ve finansal kuruluş tarafından alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen ve birçok gelişme doğrultusunda yükselişini sürdüren kripto paralar, internet kullanıcıları tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Amerika'da yaşanan bankacılık krizi nedeniyle yatırımlarını güvence altına almak isteyen milyonlarca kişi, kripto para piyasasına yönelerek alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendiriyor. Kripto para analistleri, yatırımcıları uyararak o coinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, o coinlerin patlayacağı saati verdi. Detaylar haberimizde...

Kripto
07 Nisan 2023 - 23:30
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Kripto para yatırımcıları dikkat! O coinler verilen saatten sonra patlayacak: Bundan alan çok kazanacak!


Son dönemde Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşması diğer kripto paraları da hareketlendirirken, kripto para piyasası baskıcı düzenleyici politikalar ile de karşı karşıya kalmış durumda. 

O SAATE DİKKAT ÇEKTİ

coin Bu durum birçok kişiyi endişelendirirken, kripto analistleri son dakika açıklaması yaparak, bugün saat 15:30’da açıklanacak olan bir veriye dikkat çekti. Analistler, bu verinin kripto para piyasasında dalgalı hareketlere sebep olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan, Amerika ve Avrupa’daki krizlerin kripto para piyasasına direkt olarak etki edeceğini ve dolayısıyla yukarı yönlü grafiklerin sıklaşabileceğini de öngören analistler, Bitcoin’deki yükselişe altcoinlerin eşlik etmeme ihtimalinin olduğuna da dikkat çekti.

15:30'DA KRİPTO PİYASASI ETKİLENECEK 

kripto



Kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren analistler, bugün için önemli bir açıklamada bulundu. Amerika işsizlik haklarından yararlanmak için başvuru verilerinin bugün saat 15:30’da açıklanacak olmasıyla birlikte küresel piyasaların yanı sıra kripto paraların da etkilenebileceğine dikkat çeken analistler, verinin kripto paraların yönünde değişikliklere neden olabileceğini ifade etti.

PİYASA BEKLENTİSİ DUYURULDU

kripto

Bugün Amerika'da işsizlik başvuruları verisinin açıklanacağına dair haberler piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Geçmişte olduğu gibi bu verinin kripto para piyasasında da etkili olabileceği düşünülüyor. Analistler, önceki dönemde 198 bin olarak açıklanan rakamın bu ay 200 bin olarak açıklanmasını bekliyor. Bu nedenle, kripto paralarda da bir dalgalanma gözlemlenebilir. Piyasalarda işsizlik rakamlarının önemi her zaman büyük olmuştur ve yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu nedenle, bugün açıklanacak veri kripto para piyasasındaki yatırımcılar için de önemli bir faktör olabilir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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