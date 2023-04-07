Kripto para yatırımcıları dikkat! Ünlü analistten flaş Bitcoin tahmini: 30.000 dolar rallisi için tarih verdi!













Bitcoin'in hala belli seviyelerde arasında git gelleri yaşanırken mevcut aralığının yer aldığı nokta ise ünlü analist tarafından yorumlandı. 27.900 doların yeniden test edilmesinin başarılı olduğunu söyleyen Poppe, yükselişin devam etmesine yol açacağını üzerine vurgu yaptı.Van de Poppe, Bitcoin’in son fiyat durumu hakkında takipçilerine bilgilerde bulunurken 27.900 dolar seviyelerinden yükseliş yaptığını ve yukarı yönlü gidişatını sürdürdüğünün altını çizdi. 28.650 dolar seviyesinde bir test beklediğini ve Bitcoin’in momentumunu koruma altına alabilmek adına 27.700-27.900 doların üzerinde olması gerektiği savunuldu. Bitcoin’de düşük seviyenin silindiği ve 27.900 dolar tutulduğu sürece yukarı doğru bir hareket beklentisinin olduğu belirtildi. Bitcoin fiyatları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda 24 saatte yüzde 1.5 artış yaşanmasıyla 28.300 dolar seviyelerine gelindi.