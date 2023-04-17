Kripto para yatırımcıları hazır olun! Tarih verildi: Bitcoin'de büyük sıçrama geliyor!

Bitcoin'in geleceği hakkında ne söylenebilir? Bitcoin fiyatı için son veriler neler söylüyor? İşte Bitcoin için güncel veri akışının işaret ettikleri.
Deneyimli analist Peter Brandt'ın 13 Nisan'da Bitcoin'in 30 bin dolar civarında işlem gördüğü sırada fiyattaki yükselişin devam edeceği yönündeki açıklaması, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Brandt, benzer bir yükseliş beklentisi içinde olduğunu NASDAQ ve altın için de ifade etti. Peki, Brandt gibi deneyimli piyasa analistleri ve uzmanların neden BTC'deki yükselişin devam edeceğini beklediği konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşalım. BTC'nin fiyat grafiğinde, dayanak noktası dibi olarak bilinen baş ve omuz formasyonu oluştuğunda bir tıkanıklık bölgesi ve yatay fiyat hareketi meydana gelir. Bu nadir görülen bir olaydır, ancak büyük bir kırılma veya yüksek kazançlar için önemli bir sinyal olarak kabul edilir.
Bitcoin, son 7 günde yüzde 10'dan fazla değer kazandı ve dikkat çekici bir çıkış gerçekleştirdi. Ancak, bazı piyasa analistleri ve uzmanlar, BTC'deki yükselişin artık durmak üzere olduğuna dair açıklamalarda bulunmaktadır. Bununla birlikte, CryptoQuant analistlerinden JAYBOT, Brandt gibi isimlerle aynı görüşü paylaşarak, kısa vadede önemli bir düşüş olmayacağına inandığını ifade etmektedir.
JAYBOT, Bitcoin fiyatının yükselmesi için diğer bir olumlu faktör olarak da büyük şirketlerin kripto para birimlerine olan ilgisini gösteriyor. Son zamanlarda Tesla, MicroStrategy ve Square gibi şirketler büyük miktarda Bitcoin satın alarak fiyatı destekledi. Bu durum, diğer kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekerek kripto para piyasasının büyümesine ve değer kazanmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte, yatırımcıların bir bölümü, Bitcoin fiyatının aşırı değerlendiğini ve bir düzeltme yapması gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncenin arkasında yatan nedenlerden biri, kripto para biriminin tarihsel olarak volatil olması ve fiyatında büyük dalgalanmaların olmasıdır. Ayrıca, diğer yatırımcılar da kripto para birimlerinin henüz düzenlenmemiş bir piyasa olduğunu ve gelecekte regülasyonlarla karşılaşabileceğini düşünerek endişeli. Bununla birlikte, analistler ve uzmanlar genel olarak Bitcoin fiyatının yükseleceği konusunda iyimserler. Bazıları kripto para biriminin uzun vadede daha da değer kazanacağına inanıyor ve hatta 100 bin dolar veya daha yüksek seviyelere çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, kısa vadede fiyatın dalgalanmalar gösterebileceği ve düzeltmeler yaşayabileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak, Bitcoin fiyatındaki yükselişin devam etmesinin nedenleri arasında on-chain verilerin gösterdiği fon akışındaki azalma, büyük şirketlerin kripto para birimlerine olan ilgisi ve analistlerin uzun vadeli beklentileri yer alıyor. Ancak, kripto para biriminin tarihsel olarak volatil olması ve regülasyon riskleri gibi faktörler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.