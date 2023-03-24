Kripto para yatırımcıları kulak verin! O tarihte Bitcoin 35 bin dolar olacak: Flaş tahmin piyasayı hareketlendirdi!

Kripto paraların değerleri halen yakından izleniyor ve finansal piyasalarda gözlenen sorunlar ve önümüzdeki yıl yaşanacak bölünme gibi detaylar nedeniyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
Amerika'da başlayan ve daha sonra finansal piyasalar için ürkütücü bir şekilde Avrupa'ya yayılan bankacılık kriziyle birlikte, Bitcoin'in 30'ları geçebileceği konuşulurken, FED'in bu ay faiz oranlarına nasıl karar vereceği merak konusu oldu. faiz oranı kararına bağlı olarak bin dolar. Analistler, ayak sesleri duyulduğunda boğa koşusu hakkında bazı varsayımlarda bulundu. İşte detaylar…
"BİTCOİN ALTININ YERİNİ ALACAK!"
Son gelişmenin ardından analistler dikkatlerini 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin'e çevirdi. Rallinin başlamasına hazırlandıklarını söyleyen bazı analistler, "Bitcoin altının yerini alacak" diyerek beklentileri yükseltti.
35 BİN DOLARLIK TAHMİN GELDİ!
Amerika ve Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin etkilerinin daha da artacağını savunan bazı analistler, Bitcoin'in 30 bin dolar sınırını rahatlıkla geçebileceğini söyledi. IG Australia'da bir piyasa analisti olan Tony Sycamore, önde gelen kripto
para biriminin grafiğinin bir baş ve omuz dönüşü modeli gösterdiğini ve bu göstergenin fiyatın yükselmeye devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Sycamore, Bitcoin'in yakın gelecekte 35.000 dolara ulaşabileceğini iddia etti.
"DAHA FAZLA KÂR POTANSİYELİ VAR!"
Bitcoin'in gelişimini değerlendiren bir başka isim olan K33'ün araştırma başkanı Bendik Schei de haftalık Ichimoku bulut göstergelerine göre Bitcoin'in daha fazla gelir getirme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
28 BİN 700 DOLARLIK TAHMİN!
En ünlü kripto analistlerinden biri olan Michael van de Poppe, piyasadaki olumlu havanın etkili olduğunu ve Bitcoin'in 28.000.700 doları geçeceğini iddia etti.