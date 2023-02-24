Kripto para yatırımcıları şaşkına döndü! Bitcoin o engele takıldı: Bakın nasıl çakılacak!

IMF üye ülkelerine kripto varlıklara uygun politika vermelerinin ne derece önemli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Kripto Varlıklar İçin Etkin Politikaların Elementler adını verdikleri bir belgenin de tartışıldığı açıklandı. Bu belgenin İcra Kurulu tarafından incelendiği ayrıca belirtildi. IMF'nin açıklamaları yazımızın devamında.
IMF'DEN ÜYE ÜLKELERE KRİPTO PARA TAVSİYESİ
Merkez Bankası'nın başkanlarının ve G20 Maliye Bakanlarının yer aldığı Hindistan'da gerçekleştirilen toplantıda IMF'nin kripto paralar için verdiği tavsiyeler gündem yarattı. Kripto varlıkların aşırı sermaye akışına karşı bazı tedbirler alması gerektiği vurgulandı. Bu tedbirler vergi kuralları ve yasalar ile gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda kripto varlıklar için gözetim yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin de gerekli olduğu açıklandı.
Açıkladıkları tavsiyeler arasında en önemli olarak belirtilen madde parasal egemenliğin ve istikrarın korunması olduğu bildirildi. IMF, para politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun da kripto varlıklara resmi para statüsü veya yasallık verilmeyerek yapılacağını açıkladı. Üye ülkelere, kapsamlı ve güçlü bir politika oluşturabilmeleri için 9 maddeden oluşan tavsiyeler sunuldu. Bu tavsiyeler arasında kripto varlıklara net vergi uygulanmasının da gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda IMF yetkilileri, üye ülkelere sınır ötesi ödemeler ve finans için dijital altyapıyı ve alternatif çözümleri güçlendirmek gerektiğini vurguladı. Bunların yanı sıra, kamu politikasındaki hedefler için kripto varlıklarının kullanıldığı teknolojilerden fayda elde edilmesi gerektiğini de vurguladı.