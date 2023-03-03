Kripto para yatırımcılarına hüsran! Bitcoin sert çakıldı: Bu seviyeyi kimse tahmin edemedi! Bu sabah saatlerinde bitcoin piyasasının sert bir düşüklük yaşadığı görüldü. Yatırımcıları üzecek haberi. kripto para piyasası son zamanlarda dalgalı bir seyir içindeydi. Özellikle son yıllarda yaşanan düşüklükler bitcoin yatırımcılarını endişe ettiriyordu. En bilinen kripto para dünyasında tanındık bir isim olan TSİ'nin 4.15 düzeyinde olduğu görüldü. Asya'daki işlemlerin ardından bir anda bitcoin 22.267 dolara düşerek şok etkisi yarattı! Değer kaybının 4.9 olduğu belirtildi. İşte detaylar...
BİTCOİNDE ŞOK DÜŞÜŞ
Bitcoin bu sabaha karşı ani bir düşüşle güne merhaba dedi. Bir süredir bitcoin 25 dolarlık direnç seviyesini kırmaya çalışıyordu. 25 dolarlık direnç seviyesini kıramayan bitcoin şok bir düşüklük yaşadı. Yalnızca bir saat içinde yüzde 5 değer kaybeden bitcoin yatırımcıları endişelendirdi. Peki şimdi ne olacak? İşte diğer ayrıntılar...
Bitcoin piyasası son yılların en büyük yatırım araçlarından biri olmuştu. Ancak son iki senedir kripto para dünyası çalkantıda. Sürekli olarak sert düşüşlerin yaşandığı piyasada ciddi ve vahimler sonuçlarda ortaya çıkmıştı. Bitcoin piyasasının yükselmesiyle bazı yatırımcılar yatırım yönünü bitcoine çevirmişti. Yatırım yapmak isteyenler de risk alarak bitcoine giriş yapmışlardı. Ancak hesaplar beklenilen gibi olması ve kripto para piyasası hızlı bir düşüklük yaşadı. İlk başta 100 TL'ye alınan bitcoin'in sonrasında 500 bin gibi rakamları geçmesiyle insanların kısa sürede zengin olabilecekleri umudunu yeşertmişti. Ancak bitcoindeki en önemli zamanında yatırımları yapmaktı. Şu an ki piyasada görülen o ki bitcoin piyasasına yatırım yapanların kısa vadede zarar ettikleri. Bitcoin'in üzerindeki kara bulutlarını atması beklenirken kötü haber geldi. Piyasada bir anda bitcoin hızla bir düşüşe geçti. Bu durum yatırımcıları yine şaşırttı. Dünyanın en bilinen ve yüksek miktardaki kripto paralarından biri olan TSİ 23.426 dolardan bir anda 22.267'ye sert bir iniş yaptı. Nedeninin ise Asya'daki işlemler olduğu açıklandı. Ayrıca mali sorunlar nedeniyle bankanın kripto alım ve satımlarında düşüklük yaşandığı ve bu düşüklüğün %57 olduğu belirtildi.