Kripto para yatırımı yapanlar dikkat! 10 coin için yolun sonu geldi: Paranızı hemen kurtarın!

Yatırımlarınızın yok olmasını istemiyorsanız yayınlanan liste dışında olacak 10 kripto para birimlerine dikkat edin. Son tarih belirlenmiş bulunmaktadır. Kaçırmayınız. Bu 10 kripto para birimleri hangisidir? Son tarih ne zamandır? Merak edilen detaylar haberimizde.
LİSTE DIŞI OLACAK KRİPTO PARA BİRİMLERİ!Kripto para birimlerinde hareketlilik sürekli devam etmektedir. Borsalar ise buna yönelik tedbir ve kararlar vermeye başlamıştır. Kripto paraların bazılarında risk tespit edildiği ve müşterileri bu riskten korumak amaçlı önlemler alınacağı belirtildi. Kripto para borsalarında bilindik olan Bitfinex bu riskli para birimlerine karşılık önlem almaya başlamıştır. 10 para birimini liste dışı bıraktığını açıklayarak duyuruda bulundu.
Kripto para borsalarında tanındık olan tercih edilen Bitfinex bu parala birimlerinin hangileri olduğunu listeledi. Son tarihi belirledi. 7 Mart 2023 tarihinde 13.00 saatinde bu para birimlerinin kaldırılacağını açıkladı. Liste dışı bırakılacak olan 10 kripto para birimleri şunlardır: AllianceBlock (ALBT), Anchor Protocol (ANC), Everipedia (IQ), KardiaChain (KAI), Mirror Protocol (MIR), Oxygen (OXY), Oasis Network (ROSE), BLOCKv (VEE), Xriba (XRA) ve Zus (ZCN) belirlenen tarih itibariyle listeden net olarak kaldırılacaktır. Bitfinex şu açıklamada bulundu: “Bu karar, listelenen tüm projelere yönelik aktif şekilde yaptığımız izleme ve listelenme niteliklerini gözden geçirme sürecinin bir sonucu olarak alınmıştır” ifadesini kullandı. Para yatırma ve alım satım işlemlerini 2 Şubat 2023 tarihinde kaldırdığını da belirtti. Kapatma için tarihin 28 Şubat 2023 tarihinde saat 05.00 olduğunu açıkladı. Para çekme işlemi için 11 Nisan 2023 ve 13.00'a kadar açık olacağını belirtti. İşlemlerin kısa sürede halledilmesi önerisinde bulundu.