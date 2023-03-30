Kripto parada büyük vurgun! O alt coin ok gibi fırladı: Battı derken parayı katladı!

Son dönemde, kripto
para piyasası oldukça hareketli bir süreç yaşıyor. Özellikle Amerika'da yaşanan bankacılık krizi ve Binance borsasına yönelik açılan soruşturma gibi gelişmeler, kripto para birimlerinin dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. İşte diğer kripto paralardaki son durum...
XRP FİYATLARINDA ARTIŞ
Son 24 saat içinde XRP fiyatında önemli bir artış görüldü. Fiyatlar incelendiğinde, son 24 saatte XRP'nin %18'in üzerinde bir artış kaydettiği ortaya çıktı. Daha önce 0.45 dolardan daha yüksek bir seviyeye ulaşan XRP, son artışla birlikte 0.57505 dolara kadar çıktı.
SON 1 HAFTALIK FİYATLAR
Ripple fiyatına son bir haftada bakıldığında, 22 Mart 2023'te 0.41 dolar seviyesinde seyrettiği görülüyor. Daha sonra XRP, kademeli olarak yükselişe geçti ve önce 0.45 doların üzerine çıktı.
DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNDE SON DURUM NE?
Ripple (XRP) Ripple (XRP), 2021 yılında SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından dava açılması sonrası önemli bir değer kaybı yaşadı. SEC, Ripple'ı "kayıtsız bir menkul kıymet" olarak tanımladı. Bu nedenle, Ripple'ın geleceği hala belirsizliğini koruyor. Litecoin (LTC) Litecoin (LTC), son dönemde Bitcoin'in yükselişiyle birlikte değer kazandı. Ancak, son günlerde yaşanan düşüş, Litecoin'in de değer kaybetmesine neden oldu. Litecoin'in fiyatı 2021 yılında 400 dolardan 150 dolara kadar düştü.