Kripto parada deprem! O saatlere dikkat: O coinler bir anda fırlayacak! kripto para dünyasında neler oluyor. Uzmanlar kritik saatlere işaret etti. Son saatler içerisinde kripto dünyasında değişim yaşanacak. Belirtilen saatlerin sonunda ETH ve BTC yukarı yönlü bir seyirde olacak. İşte detaylar...
KRİPTO PARA PİYASASINDA KRİTİK SAATLERKripto para piyasası için uyarı verildi! Bir değişim yaşanacağı belirtilen kripto da özellikle o saatlere dikkat çekildi. Bitcoin için pozitif yönlü bir seyir hakimken bu yükselişin sonunda ne olacağı merak ediliyor. O saatlerin sonunda neler olacak? İşte ayrıntılar...
Kripto para piyasasında gün içerisinde gerçekleşecek olan değişimler için geri sayım başladı. Kripto borsası analistçileri konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buna göre gün içerisindeki olaylara ve değişime dikkat çektiler. Bu haber kripto dünyasında deprem yarattı. Herkes şimdi tehlikeli bir bekleyiş içerisinde. Bu bekleyişin sonunda ne olacak? Kripto para piyasası son 10 ayın en yüksek seyirinde ilerliyor. Analistçilere göre Amerika Çalışma İstatistik Büros tarafından bu gün saat 15:30'da TÜFE verilerinin açıklanacağı belirtildi. Açıklanacak olan verilere göre altın için düşüş ya da dolar için yükseliş yaşanması bekleniyor. Kripto dünyasında da yükseliş olacağı ve yükselişteki hızında devam edip çoğalacağı öngörülüyor. Ayrıca kripto para piyasasını etkileyecek bir diğer konu da bugün saat 21:00'da toplanacak FOMC’nin son toplantı ile ilgili tutanakları açıklanacak. Kripto para analistleri, bu tutanaklar için FED’in son faiz oranı kararına dair beklentileri ve görüşleri içereceğini belirtti. Bu tutanaklar ayrıca kripto para piyasası üzerinde de etkili olacağını ifade eden analistler, kararlı bir duruşun yüksek faize neden olabileceği bu açıdan da kripto para piyasasında düşüklük yaşanabileceği belirtildi.