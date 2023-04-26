Kripto
26 Nisan 2023 - 15:15

Kripto parada ibre yeşile dönüyor! Uzmanı tarih verdi: Bitcoin 100 bin dolar olacak!

Uluslararası banka Standard Chartered'ın analistleri, Bitcoin'in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti. Bankanın uzmanları, Bitcoin'in değerindeki potansiyel artışın devam edebileceğini ve 2024 yılına kadar 100 bin dolarlık bir fiyat hedefine ulaşabileceğini öngördü. İşte ayrıntılar...

Kripto
26 Nisan 2023 - 15:15
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Kripto parada ibre yeşile dönüyor! Uzmanı tarih verdi: Bitcoin 100 bin dolar olacak!


Standard Chartered, İngiltere merkezli bir banka, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini belirterek "kripto kışı"nın sona erdiğini açıkladı. Bankanın dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, belirsizliklerin devam etse de, Bitcoin'in kazanç potansiyelinin daha net hale geldiğini düşündüklerini ifade etti. Kendrick ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünü sonlandırmasının riskli varlıkların istikrara kavuşmasına yardımcı olabileceğini ve kripto madenciliğinin kârlılığının artmasının da Bitcoin'i destekleyeceğini vurguladı.

HER ZAMAN YÜKSEK TAHMİNLER TUTAMAYABİLİYOR

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Uzmanlar, yüksek tahminlerin her zaman gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarıyor. Bitcoin'in geçmiş ralli dönemlerinde de benzer şekilde çok yüksek tahminler yapıldığına dikkat çekiyorlar. Örneğin, Kasım 2020'de bir Citi analisti, Bitcoin'in 2022 yılının sonuna kadar 318 bin dolara kadar çıkabileceğini söylemişti. Ancak Bitcoin, geçen yılı yaklaşık %65 düşüşle 16 bin 500 dolardan kapatmıştı.

Sonrasında lider kripto varlık, yılbaşından itibaren yükselişine devam etti ve Nisan 2023'te 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak, ABD Federal Rezerv'in faiz artışları ve kripto firmalarının iflasları gibi nedenlerle 2022'de kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesinin ardından gelen kazançlar, kısmi bir toparlanmaya işaret etti. Bu nedenle, Bitcoin'in gelecekteki performansı belirsizliğini koruyor ve yüksek tahminlerin her zaman gerçekleşmeyebileceği unutulmamalıdır.

27 BİN 500 DOLAR SEVİYESİNDE

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Standard Chartered bankasının dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini belirterek "kripto kışı"nın sona erdiğini ifade etti. Ancak, güncel verilere göre, Bitcoin 14 Nisan'da 31 bin dolar seviyesini gördükten sonra, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine rağmen, hafta boyunca bu seviyeyi aşmayı başaramadı. Özellikle ABD Federal Rezerv Başkan Yardımcısının politika faizlerini yüzde 6'ya yaklaştırmalıyız şeklindeki açıklamalarının ardından, Bitcoin'de geri çekilme hızlandı ve geçen haftayı %9 kayıpla 27 bin 500 dolar seviyelerinden kapattı. Bu nedenle, piyasada halen belirsizliklerin devam ettiği ve Bitcoin'in yolunun netleşmediği görülmektedir.

Son dönemde Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar ve belirsizlikler devam etmektedir. ABD Federal Rezerv Başkan Yardımcısının politika faizleri hakkındaki açıklamaları ve diğer faktörler, piyasada Bitcoin'in geleceği konusunda belirsizlik yaratmaktadır. Özellikle Bitcoin'in 14 Nisan'da 31 bin dolar seviyesini görmesine rağmen, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine rağmen, fiyatın bu seviyeyi aşmayı başaramaması, bazı analistlerin tahminlerini gözden geçirmesine sebep olmuştur. Bu nedenle, piyasada halen belirsizliklerin devam ettiği ve Bitcoin'in geleceğine dair yolunun netleşmediği görülmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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