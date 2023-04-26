Kripto parada ibre yeşile dönüyor! Uzmanı tarih verdi: Bitcoin 100 bin dolar olacak!

Standard Chartered, İngiltere merkezli bir banka, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini belirterek "kripto kışı"nın sona erdiğini açıkladı. Bankanın dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, belirsizliklerin devam etse de, Bitcoin'in kazanç potansiyelinin daha net hale geldiğini düşündüklerini ifade etti. Kendrick ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünü sonlandırmasının riskli varlıkların istikrara kavuşmasına yardımcı olabileceğini ve kripto madenciliğinin kârlılığının artmasının da Bitcoin'i destekleyeceğini vurguladı. HER ZAMAN YÜKSEK TAHMİNLER TUTAMAYABİLİYOR
Uzmanlar, yüksek tahminlerin her zaman gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarıyor. Bitcoin'in geçmiş ralli dönemlerinde de benzer şekilde çok yüksek tahminler yapıldığına dikkat çekiyorlar. Örneğin, Kasım 2020'de bir Citi analisti, Bitcoin'in 2022 yılının sonuna kadar 318 bin dolara kadar çıkabileceğini söylemişti. Ancak Bitcoin, geçen yılı yaklaşık %65 düşüşle 16 bin 500 dolardan kapatmıştı. Sonrasında lider kripto varlık, yılbaşından itibaren yükselişine devam etti ve Nisan 2023'te 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak, ABD Federal Rezerv'in faiz artışları ve kripto firmalarının iflasları gibi nedenlerle 2022'de kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesinin ardından gelen kazançlar, kısmi bir toparlanmaya işaret etti. Bu nedenle, Bitcoin'in gelecekteki performansı belirsizliğini koruyor ve yüksek tahminlerin her zaman gerçekleşmeyebileceği unutulmamalıdır.