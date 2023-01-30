Kripto
30 Ocak 2023 - 23:00

Kripto parada sular durulmadı! Bitcoin'de boğa koşusu için tarih ayyuka çıktı! Yatırımcılar dikkat!

Kripto para yatırımcıları piyasadaki sallantıların ne zamana kadar devam edeceğini merakla araştırıyor. Peki kripto para piyasası ile ilgili neler düşünülüyor? Tüm detaylar haberimizde.

Kripto
30 Ocak 2023 - 23:00
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Kripto parada sular durulmadı! Bitcoin'de boğa koşusu için tarih ayyuka çıktı! Yatırımcılar dikkat!
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Düşüşe geçen kripto para piyasası ile ilgili uzmanlar tahminlerini yatırımcılarla paylaşmaya devam ediyor. Peki uzman analistler kripto para piyasası ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARINA UYARILAR

Ünlü kripto para analisti Trader Tardigrade sosyal medya hesabından kripto para piyasası ile ilgili tahminlerini paylaştı. Analistin yorumlarına göre boğa sezonunda tepe fiyat 200 bin dolar olursa taban fiyatın 70 bin dolar olacağını söyledi. Stokastik osilatör kripto paraların kapanış fiyatlarını karşılaştırmaya yaran volatilite araçtır. Bu tahminlere göre Trader Tardigrade yaptığı analizi takipçileriyle paylaştı. 



Bitcoin Analist Tahminleri

Analistin paylaştığı analize göre 2025 senesinde 200 bin dolar ile birlikte kripto para piyasası en yüksek seviyesine ulaşabilir. 2026 senesinde ise 70 bin dolar altında kalarak boğanın başlaması bekleniyor. Bitcoin hareketleri birçok yatırımcı tarafından merakla araştırılırken dört senede bir tüm zamanların en yüksek senesi ortaya çıkmış oluyor ve tavan fiyat için 2025 düşünülüyor. Analiste göre 2024 senesinde gerçekleşmeye başlayacak durum 200 bin dolar seviyelerinde olacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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