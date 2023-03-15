Kripto paraların tansiyonunu yükselten açıklama! İki coin ok gibi fırladı: Yatırımcılar dikkat!

Amerika bünyesinde yer alan bankalardaki gelişmelerden sonra artış görülen kripto paralarla ilgili yeni bir değişiklik ortaya çıktı. Binance tarafından gelen son dakika bilgilendirmesi çerçevesinde, 1 milyar dolarlık kripto para alımının planlandığı duyuruldu. Bu bilgilendirmenin arından ise yüksek bir artış meydana geldi.
Faizler artacak mı?Amerikan Merkez Bankası Fed, 22 Mart 2023 gününde faiz ile ilgili aldığı kararı duyuracak. Goldman Sachs tarafından verilen bilgiye göre Fed, faizleri artırmayacak. Bu haberin ardından piyasa görülen baskılar azaldı ve altın ile birlikte kripto paralar da yükselişe geçti.
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'nin kurucusu ve CZ lakabı ile anılan Changpeng Zhao, sosyal meyda aracılığıyla verdiği haberde; kripto para borsalarının batmasını engellemek adına kurulan Industry Recovery Initiative adlı 1 milyar dolarlık fon hakkında konuştu ve söz konusu fon bünyesindeki paranın BUSD paritesinden çıkarılacağını açıkladı. BUSD, Binance'in dolara endeksli olan coini olarak bilinmekteydi. Binance Ceo'su ise bu konu hakkında, "Stablecoin'ler ve bankalardaki değişiklikler göz önüne alındığında Binance, kalan 1 milyar dolarlık Industry Recovery Initiative fonunu BUSD’tan BTC, BNB ve ETH dahil yerel kriptoya dönüştürecek; zincir üzerinde bazı fon hareketleri gerçekleşecektir" açıklamalarında bulundu. Söz konusu açıklama çerçevesinde, Binance 1 milyar doları, dolara endeksli olan coin yerine başka kripto paralara aktaracak. Bu durumdan sonra, Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş hız kazandı. 20 bin 300 dolar sınırında olan Bitcoin, 23 bin 369 dolara ulaştı. 1452 dolar olan Ethereum ise 1633 doları gördü.