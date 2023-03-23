Kripto parası olanlar dikkat! Analistler bu 4 coini önerdi: Birden uçuşa geçecek!

Kripto piyasasında yatırım yapan ya da yatırım aracı arayan insanlar için yükselişe geçecek coinler belirlendi. Uzman isimler kripto paralarla ilgili açıklama yapmaya devam ederken yükselişe geçecek kripto paralar da merak konusu oldu. Peki hangi kripto paralar yükselişe geçecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KRİPTO PARA YÜKSELİŞLERİKripto para piyasası ile ilgilenen ve sık sık çarpıcı açıklamalarda bulunan Altcoin Sherpa isimli sosyal medya kullanıcısı yükselişe geçecek 4 alt coin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımda bitcoinin lider devam edeceğini ve Ethereum'un rekor şekilde yükselişe geçeceğini söyledi.
Sherpa tarafından yapılan paylaşıma göre gelecek aylarda bitcoinin 0.055 seviyelerine çıkacağını belirtti. Yükselişe geçeceğini düşündüğü alt coinlerden biri de BNB oldu. BNB coin 2022 Mayıs ayından itibaren düşüşte olduğu için bu sene yükselişe geçebileceği tahmin ediliyor. Sherpa, MASK coin ile ilgili de yükselişte olsa da bir geri çekilme yaşanabileceğini, ancak 5 dolar oranlarında almak için fırsat olduğunu söyledi. Son olarak yükselişe geçeceği düşünülen alt coin ise LQTY oldu. LQTY önümüzdeki dönemlerde hızlı bir sıçrayış yaşayabilir.