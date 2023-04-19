Kripto parası olanlar hemen baksın! Bitcoin o seviyeden sonra ok gibi fırlayacak

Geçtiğimiz hafta 30.000 doları aşan Bitcoin, yeni haftaya düşüşle başladı ve 29.270 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, bazı yatırımcılar arasında panik yaratsa da, ünlü analist Rekt Capital, uzun vadeli yükseliş için bu düşüşün iyi bir fırsat olabileceğini söyledi. Twitter'da yaptığı paylaşımda, son düşüşün, BTC'nin uzun vadeli yükselişi için olumlu bir gelişme olabileceğini belirtti. Analiste göre, BTC'deki düşüş devam ederse 28.800 dolar seviyesinin tekrar test edilmesi sağlıklı olabilir. Rekt Capital, BTC'nin 28.800 dolarlık desteğin üzerinde sağlam bir haftalık kapanışa sahip olduğunu ve bu seviyenin şimdi destek olma şansı olabileceğini ifade etti. Analist ayrıca, BTC'nin 33.000 dolar seviyesine geri dönmeden önce, 28.800 dolar seviyesinin sağlamlaştırılması gerektiğini düşündüğünü de belirtti.
Bununla birlikte, Bitcoin'in son dönemdeki dalgalanmaları, kripto para piyasasındaki diğer yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Yatırımcılar, kripto para piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar ve piyasadaki dalgalanmaların nedenlerini araştırıyorlar. Kripto para piyasasındaki hareketliliğin nedenleri arasında, regülasyonlar, haberler, piyasa duyarlılığı, işlem hacmi ve spekülasyonlar yer alıyor. Yatırımcılar, bu faktörlere bağlı olarak kripto para piyasasındaki dalgalanmaları takip ediyorlar ve yatırımlarını buna göre şekillendiriyorlar.