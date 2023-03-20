Kripto parası olanlar yaşadı! Bitcoin aylar sonra o seviyeyi gördü: Yüzde 50 kâr cepleri doldurdu!

ABD borsası dün bankacılık krizinin etkisiyle negatif açılsa da, First Republic Bank'ın hisseleri 11 büyük bankanın desteğiyle 30 milyar dolarla yükseldi ve borsa pozitif kapattı. Maliye Bakanı Yellen'in bankacılık sisteminin bozulmadan kalacağına dair açıklaması piyasadaki risk iştahını artırırken, kripto paralar da borsalarla birlikte daha da ileri gidiyor.
BİTCOİN 9 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI...
Silicon Vadisi Bank ve Signature Bank'ın geçen hafta sonu çöküşün sonrasında , Bitcoin ve Ethereum yükseldi. Bitcoin, Haziran ayı içerisinden beri en yüksek seviyesi olan 26.000 doların üstünü bulurken, Ethereum 12 Eylül'den beri görülmeyen seviyeler olan 1.780 doları gördü. Bitcoin için %5, Ethereum için %4 artış kaydedildi ve Bitcoin 26 bin 400 dolardan, Ethereum ise 1730 dolardan alıcı buldu. Maliye Bakanı Yellen'in açıklaması bankacılık sistemi ve kripto para piyasasında da olumlu bir hava yarattı.