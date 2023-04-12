Kripto parası olanlara müjde! İki coin zirveye çıktı: Parası olan paralandı!

Bazı günler kripto para birimi yükselirken, diğer günler keskin bir şekilde düşüyor. Bu halde iken de yatırımcılarda sermayelerini korumaya çalışıyorlar. Ama yaşanan bu sert düşüşler yatırımcılarda endişe yarıyor ve zararına satışlar olmasına sebep oluyor. Detaylar haberimizde…
BİTCOİN VE ETHEREUM'DA YILIN ZİRVESİ! PSİKOLOJİK SINIRLAR AŞILDI!
Son birkaç haftadır dalgalı bir tablo sergileyen kripto para birimleri son dönemde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle Bitcoin'de gözlenen yükseliş tüm kripto para birimlerini etkiledi ve Ethereum son aylarda düşüş kaydetti. İşte 11 Nisan 2023 tarihinde yaşanan son kripto para birimi gelişmeleri hakkında detaylar... Banka, 22 Mart'ta, ABD bankacılık krizinin Fed'in faiz artırım döngüsünü kırmakla tehdit etmesi nedeniyle oranları 25 baz puan artırma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından bankacılık krizinin etkilerinin nasıl olacağını merak eden birçok yatırımcı, bankalardaki yatırımlarını geri çekerek kripto para birimlerine yöneldi. Açıklanacak ABD enflasyon verileri küresel gerilimleri ateşlerken, kripto para birimleri harekete geçmiş gibi göründü. Diğer şeylerin yanı sıra Bitcoin ve Ethereum'da gözlenen yükseliş, önümüzdeki günlerde gerginliğe neden oldu.