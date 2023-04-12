Kripto
12 Nisan 2023 - 17:15

Kripto parası olanlara müjde! İki coin zirveye çıktı: Parası olan paralandı!

En popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar üstündeki karabulutlar dağılmıyor. Kripto paralar her yeni güne uyandığımızda farklı bir seyir işliyor. Bu durum da yatırımcılar da ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte detaylar…

Kripto
12 Nisan 2023 - 17:15
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Kripto parası olanlara müjde! İki coin zirveye çıktı: Parası olan paralandı!


Bazı günler kripto para birimi yükselirken, diğer günler keskin bir şekilde düşüyor. Bu halde iken de yatırımcılarda sermayelerini korumaya çalışıyorlar. Ama yaşanan bu sert düşüşler yatırımcılarda endişe yarıyor ve zararına satışlar olmasına sebep oluyor. Detaylar haberimizde…

banka

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA YILIN ZİRVESİ! PSİKOLOJİK SINIRLAR AŞILDI!



Son birkaç haftadır dalgalı bir tablo sergileyen kripto para birimleri son dönemde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle Bitcoin'de gözlenen yükseliş tüm kripto para birimlerini etkiledi ve Ethereum son aylarda düşüş kaydetti. İşte 11 Nisan 2023 tarihinde yaşanan son kripto para birimi gelişmeleri hakkında detaylar...

Banka, 22 Mart'ta, ABD bankacılık krizinin Fed'in faiz artırım döngüsünü kırmakla tehdit etmesi nedeniyle oranları 25 baz puan artırma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından bankacılık krizinin etkilerinin nasıl olacağını merak eden birçok yatırımcı, bankalardaki yatırımlarını geri çekerek kripto para birimlerine yöneldi.

Açıklanacak ABD enflasyon verileri küresel gerilimleri ateşlerken, kripto para birimleri harekete geçmiş gibi göründü. Diğer şeylerin yanı sıra Bitcoin ve Ethereum'da gözlenen yükseliş, önümüzdeki günlerde gerginliğe neden oldu.

BITCOIN’DE HEDEF 40 BİN DOLAR!

Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30.000 dolar seviyesini kıran Bitcoin, son hamlelerin ardından 30.468 dolar seviyesini gördü. Konuyu inceleyen ve Bitcoin'in bir sonraki hedefinin 40 bin dolar olduğuna dikkat çeken kripto para analisti Beste Naz Süllü, şu ifadeleri kullandı: “Yaz aylarının başına kadar Bitcoin’de hem oluşan bayrak ve TOBO formasyonlarına bakarak teknik olarak hem de para girişlerinin artacağına yönelik düşünceler ile 40 bin dolar seviyesinin kayda geçmesini bekliyorum.

ETHERUM’DA SON 8 AYIN ZİRVESİ!

İşlem hacmi açısından piyasadaki en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum da Bitcoin ile birlikte yükseldi. Birçok altcoin, Bitcoin'in yükselişine ayak uyduramazken, Ethereum'da görülen yükseliş yatırımcıları gülümsetti.

Dünkü kapanışa göre %1,69 artış gösteren Ethereum, kaydedilen son gelişmelere göre gün içinde 880$ seviyelerine düşmeden önce 1.915$ seviyelerine hareket etti. Hesaplamalarımıza göre, kripto para birimi son 7 gün içinde yaklaşık %6 değer kazandı.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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