GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 17:57

Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti

Ticaret ve yatırım platformu Libertex'in kurucu ortağı 53 yaşındaki Vyacheslav Taran, helikopterinin Monako yakınlarındaki bir tatil beldesinde gizemli bir şekilde düşmesinin ardından hayatını kaybetti.

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 17:57
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Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti


Ticaret ve yatırım platformu Libertex'in kurucu ortağı 53 yaşındaki Vyacheslav Taran, helikopterinin Monako yakınlarındaki bir tatil beldesinde gizemli bir şekilde düşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Araç 25 Kasım günü öğleden sonra düşerek on yıldır Monako'da yaşayan Taran'ın yanı sıra helikopteri kullanan deneyimli pilotun da ölümüne neden oldu.



kaza

Firmasından açıklama geldi

Libertex tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Libertex Group, kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Libertex Group Yönetim Kurulu ve şirket çalışanları Taran ailesine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletmektedir. denildi.

Tran aynı zamanda Vladimir Putin'in güçlü yandaşları listesinde yer alan ve hayatını kaybeden son isim olmuş oldu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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