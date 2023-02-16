Kripto yatırımcıları ayakta! Uzmanından flaş tahmin: O tarihte yüzde 70 değerlenecek!

Ünlü analist Michael van de Poppe, Bitcoin’in orta ve uzun vadelerde 40 bin doları bulabileceğini söyledi. Bitcoin’de açık pozisyon sahibi olan yatırımcıların ve traderların bu senenin üçüncü çeyreğinde 37 bin dolar ile 40 bin dolar arasında bir bölgede pozisyonlarını kapatacağını düşündüğünü ekleyen Poppe, kar alma fiyatlarının 29 bin dolar ile başlayacağını, büyük bir ihtimalle 37-40 bin dolar aralığında olacağını belirtti. Ünlü analist, yatay bir dönemin beklediğini, büyük toparlanmanın nisan, mayıs, haziran ayları gibi gerçekleşebileceğini dile getirerek boğa döngüsünden önce hızlı bir düzeltme gerçekleşeceğini söyledi.
Kripto paranın gelecekteki durumuGeçen senenin son çeyreğinden itibaren düzenleyici risklerin piyasayı tehdit ettiği konuşuluyordu. Beklenen gerçekleşti ve kral kripto para Bitcoin son Paxos haberlerinden sonra 21 bin 800 dolarlık desteğini kaybetti. 21 bin 400 dolar seviyesi ise hala geçerli. SEC ve ABD’li düzenleyiciler ise bu noktada harekete geçtiler. Fakat Biden’ın yürütme emri ile ilgili açıklaması ile artık kripto paralara yasak veya baskı düzenlenmeyecek.
Bu durumda Fed'in rahatladığı görülmeli. Orta dönemde Fed'in yumuşama ihtimalinin güç kazanması, risk piyasalarını hızlandırabilir. Bununla birlikte tahminlerin zaman zaman gerçekleştiği düşünülürse, önümüzdeki haftalarda orta vadeli yön belirlenebilir.