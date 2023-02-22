Kripto yatırımcıları bayram edecek! O tarihte Shiba Coin ok gibi fırlayacak

Piyasa değerine göre en büyük ikinci özel marka olan Shiba, şimdiye kadar çok şey başardı. En önemlisi, kendi kendine belirteçlerin hikayesini kendisi değiştirdi ve onun sayesinde, Dogecoin dahil tüm kendi kendine belirteçler, bugün fayda yaratan blockchain çözümleri olarak kabul ediliyor. Shiba Coin bu noktada öncü oldu.
SHİBA COİN (SHIB)
Diğer birçok kripto
para birimi gibi Shiba Inu (SHIB) da Şubat başında bir fiyat düzeltmesi yaşadı. Bu geçici geri çekilme, zayıflayan yükseliş trendini canlandırmak için talep yarattı. SHIB fiyatı, baskın yükseliş trendine devam etmeden önce 0.0000122 desteğini kırdıktan sonra daha hızlı toparlanabilir. Popüler altcoinin son dört aydaki fiyat hareketi, bir fincan ve kulp modelinin oluştuğunu gösteriyor. Bu model, kapta U şeklinde bir geri tepme ve ardından sapı oluşturan hafif bir ters hareket veya sıkıştırma ile karakterize edilir. Dolayısıyla, yukarıdaki düzeltmeler ters Shiba Inu modelinin bir parçasıdır. Şimdi Shiba Coin'in geri dönmesi ve 0,000015 $ direncini kırması gerekiyor.
SHİBA COİN YORUMU
Direnç aşıldığında ne olur? Yerleşik direncin üzerinde bir yükseliş kırılması, bir yükseliş modelini tetikler ve alıcıları daha büyük bir ralli için teşvik eder. İdeal koşullar altında, Shiba Coin'in fiyatı 0,000022$'a kadar çıkabilir. Elbette, Bitcoin 24.500 aralığında kalırsa bu senaryo gerçekleşebilir. Bitcoin, önümüzdeki haftanın verilerinin ardından keskin bir düşüş/yükseliş görebilir. ADX bize Shiba konsolidasyonunun bir süre daha sürebileceğini söylüyor. 0.0000105$ desteği tutulduğundan şu anda yukarı yönlü bir potansiyel var. Yine, alıcıların 0,00002 $ desteğini tutması ve 0,000022 $ direncini kırması gerekiyor. Bu süreçte 0,000015$ ve 0,000018$ engelleri zor olabilir. Bitcoin'in hakimiyeti artacak, ancak hafta 24.500 doların üzerinde kapanırsa, BTC'nin bu bölgede konsolide olması ve altcoinlerin bir miktar rahatlama görmesi muhtemel. Son olarak, Binance ABD tarafından hafta içi yayınlanan Shiba Coin listelemesi, piyasada beklenenden daha fazla ses getirebilir. Shiba Coin de Elon Musk sayesinde oldukça popüler ve bu önemli bir gelişme. Liste Cuma günü gelecek.