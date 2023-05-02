Kripto yatırımcıları dikkat! Mayıs ayında bu coinler rekora koşacak: 5 coin göz kırptı

Kripto para sektörü, son piyasa düzeltmesinden yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor ve yatırımcılar ile tüccarlar, portföylerine eklemek için en umut verici kripto
varlıklarını araştırıyorlar. Mayıs 2023'ün ilk haftasında dikkat edilmesi gereken en iyi beş kripto para
birimini derledik ve sizlere bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak bir liste sunuyoruz. Listenin ilk sırasında, kısa süre önce kripto borsası Upbit'in listesine katılan MultiversX (EGLD) yer alıyor. Bu hamle, potansiyel olarak fiyatının yükselmesine neden olabilir. Şu anda 44,44 dolardan işlem gören MultiversX, son 24 saatte %3,79'luk bir düşüş yaşadı, ancak önceki hafta %10,25 ve geçen ay %3,05 değer kazandı.
İkinci sırada ise SlowMist ile stratejik bir ortaklık kuran ve Sui Networks SUI'yi destekleyen OCD bulunuyor. Ayrıca Proof of Reserve (PoR) için önemli bir yükseltme yaptı. Bu duyurulardan sonra kripto borsasının yerel tokeni olan OKB, şu andaki fiyatına yani 47,49 $ 'a yerleşmeden önce önemli bir ralli yaptı. Günde %0,89 ve haftada %10,91 düşüş yaşarken, son 30 günde %11,59'luk bir artışa tanık oldu.
BITCOIN 30 BİN DOLAR BANDINI AŞMAYA ZORLUYOR
Kripto para birimleri, son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken en popüler yatırım araçlarından biri haline geldi. Bununla birlikte, kripto para birimleri piyasası oldukça hareketli ve volatil bir piyasa olduğundan, yatırımcılar birçok riskle karşı karşıya kalabilirler. Ancak, doğru stratejiler ve doğru seçimlerle, yatırımcılar kripto para piyasasından kazanç sağlayabilirler. Bu bağlamda, kripto para piyasasındaki beş umut verici kripto para birimi belirlendi. İlk sırada, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yer alıyor. Bitcoin, geçtiğimiz günlerde önemli bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve kısa süreli bir düşüş yaşadı. Ancak, son zamanlarda tekrardan toparlanmaya başlayan Bitcoin, 30 bin $ psikolojik düzeyini aşmaya çalışıyor. Ayrıca, Bitcoin üst üste dördüncü ayı yeşil bir mumla kapatmak üzere olduğu için, ayı piyasasının sona erdiğinin sinyalini veriyor. İkinci sırada, Chainlink (LINK) yer alıyor. Chainlink, benimsenme ve ortaklıklarda istikrarlı bir artış görüyor ve piyasada güçlü bir konumda bulunuyor. Üçüncü sırada ise Ethereum (ETH) yer alıyor. Ethereum, potansiyel olarak değerini artırabilecek büyük bir yükseltme geçirmeye hazırlanıyor ve kripto para piyasasındaki önemli bir yere sahip. Dördüncü sırada, Peugeot'nun en çok satan SUV'ları listesine giren Peugeot 3008 modeli gibi Theta Network (THETA) yer alıyor. Theta, son zamanlarda piyasadaki düşüşe rağmen iyi bir performans gösterdi ve son 30 günde %34,81 artış gösterdi. Bu artışın nedeni Theta'nın gelişmekte olan bir teknoloji olan blockchain tabanlı video streaming alanında lider bir konumda olmasıdır. Son olarak, listenin son sırasında yer alan Theta Network, video oyunları için bir dağıtım platformu olarak da hizmet vermektedir. Theta, bu nedenle, video oyunları endüstrisindeki büyümenin devam etmesiyle birlikte potansiyel olarak daha da büyük bir kullanıcı tabanına ulaşabilir.