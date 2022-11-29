Kripto
29 Kasım 2022 - 07:11

Kripto yatırımcıları dikkat! Uzman isimden uyarı geldi: Bu seviyeyi görecek!

Kripto para borsasına yatırım yapanların endişeli bekleyişi devam ediyor. Mobius Capital Partners'in kurucusu Mark Mobius'tan Bitcoin tahmini paylaşıldı.

Kripto
29 Kasım 2022 - 07:11
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Kripto yatırımcıları dikkat! Uzman isimden uyarı geldi: Bu seviyeyi görecek!


Dünyada milyonlarca kişi kripto para borsasına girerek iyi kazançlar elde etti. Ancak kripto paralarda uzun süredir ibre tersine dönük. Kazançların yerini kayıplar alırken lider kripto para birimi Bitcoin şu an en dip seviyelerde yer alıyor. Bazı yorumculara göre şu anki veriler 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Şu an 16 bin dolar seviyesinde bulunan Bitcoin için 10 bin dolar tahminleri kafaları karıştırıyor.

Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius, Bitcoin için çarpıcı bir tahminde bulundu. Ünlü isim şu anda dip seviyede yer alan Bitcoin’de sonraki hedefin 10 bin dolar olduğunu söyledi. Kripto borsasının riskli bir dönemde olduğunu belirterek hem kendinin hem de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını söyledi.



Mark Mobius buna rağmen, yatırımcıların kriptoya olan inançları sebebiyle kripto borsasının varlığını sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda FTX’in iflasıyla birlikte Bitcoin 16 bin dolara kadar gerilemişti. Mobius, Bitcoin’in bu seviyede kalabilmesinin hayrete düşürücü olduğunu ifade etti.

Kripto para borsasında çöküş devam ediyor

FTX platformu ve Alameda Research’ün çöküşünün ardından kripto para borsasında çöküş devam ediyor. Bitcoin iflas haberinden önce 18- 19 bin dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Ancak haberin gelmesiyle birlikte bir anda 16 bin dolara geriledi ve yatırımcılara büyük kayıplar oluşturdu.

Şimdi ise kripto yatırımcıları oldukça endişeli. Bir grup yükselişin başlayacağına inanırken bir grup ise mevcut parasını çekerek borsadan ayrıldı. Yatırımcılar, çöküş trendinin diğer platformlara yayılmasından da endişe duyuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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