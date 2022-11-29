Kripto yatırımcıları dikkat! Uzman isimden uyarı geldi: Bu seviyeyi görecek!

Dünyada milyonlarca kişi kripto para borsasına girerek iyi kazançlar elde etti. Ancak kripto paralarda uzun süredir ibre tersine dönük. Kazançların yerini kayıplar alırken lider kripto para birimi Bitcoin şu an en dip seviyelerde yer alıyor. Bazı yorumculara göre şu anki veriler 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Şu an 16 bin dolar seviyesinde bulunan Bitcoin için 10 bin dolar tahminleri kafaları karıştırıyor. Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius, Bitcoin için çarpıcı bir tahminde bulundu. Ünlü isim şu anda dip seviyede yer alan Bitcoin’de sonraki hedefin 10 bin dolar olduğunu söyledi. Kripto borsasının riskli bir dönemde olduğunu belirterek hem kendinin hem de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını söyledi.
Mark Mobius buna rağmen, yatırımcıların kriptoya olan inançları sebebiyle kripto borsasının varlığını sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda FTX’in iflasıyla birlikte Bitcoin 16 bin dolara kadar gerilemişti. Mobius, Bitcoin’in bu seviyede kalabilmesinin hayrete düşürücü olduğunu ifade etti.