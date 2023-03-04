Kripto yatırımcıları gözünü dört açsın! 3 coini Mart ayı vuracak: Dünyaca ünlü banka uyardı

Dünyaca ünlü kripto para firması olduğu bilinen yatırımcı Morgan Stanley şirketi kripto para ile ilgili uyarılarını ve tahminlerini paylaştı. Peki Morgan Stanley kripto para ile ilgili ne söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MORGAN STANLEY KRİPTO PARA UYARILARISon iki aydır kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarının yükselişe geçtiği biliniyor. Bitcoin bu yükselişle birlikte ethereum ve diğer alt coinlere 200 milyar dolar eklemiş oldu. Aynı zamanda FED toplantısından sonra verilen faiz kararı da bu yükselişi etkiledi. Morgan Stanley, bu yükselişin bir boğa tuzağı olduğunu ve Mart ayında Bitcoin, Ethereum ve alt coinlerin düşüşe geçmesini eklediklerini söyledi. Morgan Stanley Mart ayının kritik bir ay olduğunun altını çizdiler. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da bunlardan farklı olmadı.
Piyasada genel olarak yaşanan yaşanan belirsizlikler piyasada yaşanacak bir sonraki adımları da epey etkilemeye devam ediyor. 2020 senesinin sonunda büyük bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası FED toplantılarında faizlerin artırılmasıyla birlikte tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmayı başardı. Kripto para piyasası ile ilgili uzman isimler hisse senetlerinin korelasyonlarının geçen sene zirvelerinden düşmeye devam ettiğini söylediler. Aynı zamanda 2023 senesindeki fiyatlar yatırımcıları mutlu ediyor. Bu sene gelişen enflasyon beklentileri, merkez bankası faiz yükseltmelerinin azalması riskli olan varlıkların artmasını salğamış oldu. 2023 senesi için Bitcoin şu olur diye tam olarak uzmanlar söyleyemese de sene sonunda daha yüksek bir fiyat beklentisi olduğu da yatırımcılarla paylaşıldı.