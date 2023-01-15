Kriptoda rüzgar tersine esti! Binance fitili ateşledi: Bu altcoinler 10 katına çıkacak!

Binance Duyurusu ile Terra Classic (LUNC) Altcoininin Fiyatının Yükselebileceği İddia Ediliyor
TERRA CLASSİC (LUNC) ALTCOİNİ: TERRA EKOSİSTEMİ ÇÖKÜŞÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN BIR FIRSAT?Binance'in yaptığı bir duyuru sonrası, Terra Classic (LUNC) altcoininin fiyatının yükselebileceği iddia ediliyor. Terra ekosistemi önceki yıl bir çöküş yaşamıştı, ancak yeni yılda Terra Classic topluluğu tarafından yeniden canlandırıldı ve fiyatı 0,0001530 $'a yakın bir seviyede yükseldi. Önde gelen LUNC doğrulayıcısı ve topluluk sözcüsü, Binance'in bu önemli güncellemesiyle altcoinin daha büyük bir fiyat artışı görebileceği potansiyeline işaret ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki, kripto paraların fiyatları çok volatil olduğu için gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zordur.
Terra Classic (LUNC) altcoini, Terra ekosistemi çöküşünden sonra ortaya çıkan bir altcoin olarak kabul ediliyor. Terra ekosistemi, önceki yıl birçok nedenle çöküş yaşamıştı ve bu nedenle Terra Classic topluluğu tarafından yeniden canlandırılmıştı. Bu canlandırma sonucu, LUNC fiyatı 0,0001530 $'a yakın bir seviyede yükseldi ve üç aylık düşüş kanalını yukarı kırarak güçlü bir yükselişe yol açtı. Binance, önemli bir kripto para borsasıdır ve birçok kripto paranın işlem yapabildiği bir platformdur. Binance'in yaptığı duyuru sonrası, Terra Classic topluluğunda bir hareketlenme oldu ve önde gelen LUNC doğrulayıcısı ve topluluk sözcüsü, Binance'in bu önemli güncellemesiyle altcoinin daha büyük bir fiyat artışı görebileceği potansiyeline işaret ediyor. Ancak bu iddia gerçekleşirse gerçekleşmeyebilir, çünkü kripto paraların fiyatları çok volatil olduğu için gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zordur.