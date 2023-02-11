Son zamanlarda Yapı kredi Bankası'nın başlattığı bir kredi kampanyasında, özellikle ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin TC kimlik numaralarıyla başvurduklarında ödeme alacakları söylenebilir. Kredi notu 1400 ve üzeri olan tüm vatandaşlar TC kimlik numaralarını sorguladıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Siz de banka müşterisi olarak kredi ödemelerinizi bankaya gitmeden hızlı bir şekilde tamamlamak için bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız aynı gün içerisinde işlemi tamamlayabilirsiniz. Tüm düşük faizli krediler, kredi başvurusunda bulunan vatandaşların kişisel bilgileri sorgulandıktan sonra 3 gün içinde verilir.
Finans
11 Şubat 2023 - 22:15
Kritik 3 gün detayı: TC kimlik son hanesi 0,2,4 olanlara ödenecek!
10-12 Şubat tarihleri arasında TC numaranızın son hanesine göre aşağıdaki bankalardan ödemeler yapılacaktır.
Finans
11 Şubat 2023 - 22:15