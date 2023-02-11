Finans
11 Şubat 2023 - 22:15

Kritik 3 gün detayı: TC kimlik son hanesi 0,2,4 olanlara ödenecek!

10-12 Şubat tarihleri ​​arasında TC numaranızın son hanesine göre aşağıdaki bankalardan ödemeler yapılacaktır.

Finans
11 Şubat 2023 - 22:15
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Kritik 3 gün detayı: TC kimlik son hanesi 0,2,4 olanlara ödenecek!
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Son zamanlarda Yapı kredi Bankası'nın başlattığı bir kredi kampanyasında, özellikle ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin TC kimlik numaralarıyla başvurduklarında ödeme alacakları söylenebilir.

Kredi notu 1400 ve üzeri olan tüm vatandaşlar TC kimlik numaralarını sorguladıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Siz de banka müşterisi olarak kredi ödemelerinizi bankaya gitmeden hızlı bir şekilde tamamlamak için bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız aynı gün içerisinde işlemi tamamlayabilirsiniz. Tüm düşük faizli krediler, kredi başvurusunda bulunan vatandaşların kişisel bilgileri sorgulandıktan sonra 3 gün içinde verilir.



Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi

YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusunda bulunmak isterseniz Yapı Kredi Bankası size uygun faiz oranı ile krediyi aynı gün içinde geri ödeme fırsatı verecektir. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılırken kullanılan krediden farklı olabilir.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası'na katılmak için cep telefonuna mesaj atan vatandaşlar, 44 11'e mesaj atarak katılabilecekler.

Bu mesajı gönderdikten sonra size 44 11 cevabı gelecek ve onaylanan tutar hesabınıza geçecektir. Ayrıca bankanızın şubesinden işlem yaparak veya bankanızın internet sitesinden kredi başvurusunu tamamlayarak bankaların oluşturduğu promosyonlara katılabilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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