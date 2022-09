'Kuaförlük kreatif bir beceri gerektiriyor'

Son yıllarda önemli bir sektör haline saç yapımı ve bakımı üzerine açıklamalarda bulunan Kuaför Sercan Taştan, meslek hayatına 14 yaşında başladığını, süreç içerisinde kendisini geliştirdiğini belirterek , “Çocuk yaşta mesleğe adım atmanın birçok faydası var. Çok küçük yaşlardan beri kadın kuaförlüğü yapıyorum. Kadın kuaförlüğünün üreticilik gerektiren bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir şeyler yapıyorsunuz ve yaptığınız şeyler farklı olmalı. Bu nedenle kadın kuaförü olmak isteyen kişiler kendilerini bu alanlarda geliştirmeli. Çeşitli eğitimler bulunuyor, bu eğitimlere katılım gösteren kişiler, yenilikçi bir çalışma içerisinde yer alma şansı elde ediyor” dedi.Kuaförlük mesleğinde farklı tecrübeler edindiğini belirten Taştan, “Çok epey zamandır kadın kuaförü olarak çalışıyorum. Bu alanda farklı eğitimler alarak yenilikçi çalışmalar içerisinde yer aldım. Elbette aldığım eğitimlerin bana büyük bir katkısı oldu. Farklı teknikleri, yenilikçi yöntemleri öğrenerek çalışmalarımı profesyonel bir seviyeye getirme şansı elde ettim. Meslekte 20'nci yılımı doldurmak üzere olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeniliklere açık biriyim, sektörü yakından takip ederek çalışmalarımı güncelliyorum. Herkesin her dönem öğrenebileceği şeyler var. Buna yürekten inanıyor, kuaförlük alanında farklı eğitimler almaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.Kreatif ve özgün çalışmaların her an değer gördüğünü belirten Taştan, konu hakkında açıklamalarını şu kelimelerle noktaladı: “Biliyorsunuz her alanda üreticilik ön plana çıkıyor. Çünkü farklı bir şeyler yapıyor olmak, var olanların üzerine yenilerini eklemek anlamına geliyor. Eğer bir kadın kuaförüyseniz yenilikçi çalışmalar içerisinde olmanız oldukça önemli. Müşterilerinizin taleplerini karşılayabilmeniz için kendinizi sürekli geliştirmeli ve müşteri taleplerini en uygun şekilde analiz etmelisiniz. Bunun yanı sıra sektördeki gelişmelere ayak uydurmak, oldukça verimli geçiren uygulamalara kapı aralayacaktır. Ben de çalışmalarımda belirttiğim hususlara büyük bir önem veriyorum.”