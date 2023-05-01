DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:00

Küba ilk kez 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti

Küba'nın komünist hükümeti, şiddetli yakıt kıtlığı nedeniyle Pazartesi günkü geleneksel 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Küba ilk kez 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti


    Uluslararası İşçi Günü'nde her yıl yüzbinlerce insan adanın dört bir yanından otobüslerle Havana'nın Devrim Meydanı'nı dolduruyor. 1959 devriminden bu yana ilk kez kutlamalar ekonomik nedenlerle iptal edildi. Son haftalarda benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve sürücüler genellikle günlerce bekliyor.

Küba



   Bu ayın başlarında Başkan Miguel Diaz-Canel, Küba'nın ihtiyacı olan yakıtın yalnızca üçte ikisini aldığını ve tedarikçilerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini de sözlerine ekledi.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ