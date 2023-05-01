Küba ilk kez 1 Mayıs yürüyüşünü iptal etti













Uluslararası İşçi Günü'nde her yıl yüzbinlerce insan adanın dört bir yanından otobüslerle Havana'nın Devrim Meydanı'nı dolduruyor. 1959 devriminden bu yana ilk kez kutlamalar ekonomik nedenlerle iptal edildi. Son haftalarda benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve sürücüler genellikle günlerce bekliyor.Bu ayın başlarında Başkan Miguel Diaz-Canel, Küba'nın ihtiyacı olan yakıtın yalnızca üçte ikisini aldığını ve tedarikçilerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini de sözlerine ekledi.