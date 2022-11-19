Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı













Ay sonunda Fox ekranlarında yayınlanması beklenen Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna 4 yeni isim katıldı. Eskişehir’de çekilecek dizinin senaryosunu İffet, Yalan Dünya, Savaşçı dizilerinden tanıdığımız Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Süleyman Çobanoğlu’nun senaryosunu yazdığı, Cem Akyoldaş’ın yöneteceği yeni asker dizisi Dokuz Oğuz’un kadrosunda, en son adı Danla Biliç ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Çukur dizisindeki rolü ile çok sevilen Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın isimleri yer alıyor.Flaş isimlerin yer alacağı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın'nın kadrosunda bulunduğu dizinin adı duyulduğu ilk günden beri merakla bekleniyordu. Kadrosuna 4 isim daha katılan dizinin çekimleri Eskişehir’de tüm hızıyla sürüyor.İşte kadroya yeni dahil olan isimler,Karaoğlan, Direniş Karatay yapımlarından tanıdığımız Volkan Keskin, daha önce Bodrum Masalı, Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alan Serhan Onat, en son Kusursuz Kiracı dizisinde gazeteci rolünde izlediğimiz Rami Narin ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı ‘Deli Demir’ karakteriyle ses getiren başarılı oyuncu oldu.