MEDYA
19 Kasım 2022 - 09:39

Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı

Aralık ayında Fox ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Dokuz Oğuz çok merak ediliyordu. Dizinin kadrosuna 4 yeni flaş isim eklendi.

MEDYA
19 Kasım 2022 - 09:39
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Kubilay Aka'nın yeni dizi Dokuz Oğuz'a olay yaratacak 4 isim katıldı


Ay sonunda Fox ekranlarında yayınlanması beklenen Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna 4 yeni isim katıldı. Eskişehir’de çekilecek dizinin senaryosunu İffet, Yalan Dünya, Savaşçı dizilerinden tanıdığımız Süleyman Çobanoğlu yazıyor.

Süleyman Çobanoğlu’nun senaryosunu yazdığı, Cem Akyoldaş’ın yöneteceği yeni asker dizisi Dokuz Oğuz’un kadrosunda, en son adı Danla Biliç ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Çukur dizisindeki rolü ile çok sevilen Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın isimleri yer alıyor. 



kubilay akaYeni asker dizisi: Dokuz Oğuz

Flaş isimlerin yer alacağı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kubilay Aka, Yasemin Allen, Dağhan Külegeç ve Deniz Işın'nın kadrosunda bulunduğu dizinin adı duyulduğu ilk günden beri merakla bekleniyordu. Kadrosuna 4 isim daha katılan dizinin çekimleri Eskişehir’de tüm hızıyla sürüyor.  

volkan keskin

İşte kadroya yeni dahil olan isimler,Karaoğlan, Direniş Karatay yapımlarından tanıdığımız Volkan Keskin, daha önce Bodrum Masalı, Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alan Serhan Onat, en son Kusursuz Kiracı dizisinde gazeteci rolünde izlediğimiz Rami Narin ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı ‘Deli Demir’ karakteriyle ses getiren başarılı oyuncu oldu.  

Mehmet Çevik

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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