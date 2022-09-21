Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı.
GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 06:43
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na vermiş olduğu selam, güvenlik kameralarına kaydedildi.
GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 06:43
Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.
EDİTOR
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