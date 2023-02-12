Küçük bir böcek hayatınızı karartabilir! Gözlere öyle büyük bir etkisi var ki!













Göz, vücudumuzun hassas ve önemli bir parçası. Gözde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya bozulma, körlük de dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir. Göz sağlığına yönelik az bilinen tehditlerden biri de gözde renk değişikliklerine ve göz bebeğinde yoğun ağrıya neden olabilen bir böcek. Bu belirtileri görmezden gelmemek veya zararsızmış gibi geçiştirmemek ise çok önemli.Göz sağlığı, içeri giren yabancı kimyasallar nedeniyle tehlikeye girebilir. Göz bebeğinin rengini değiştiren Orthoperus böceğiyle ilgili durumlar son derece tehlikeli. Minik böcek gözünüzün içine girdiğinde şişen bir kimyasal yayar. Işığın iris ve göz bebeğine girmesini sağlayan gözün şeffaf kısmı olan kornea, bu acı verici eylemle kırılabilir.Avustralya'daki sağlık uzmanlarının "Noel gözü" adını ilk kez 1970'lerde kullandıkları bildiriliyor. Bu böcekler ülkeye özgü ve kabarcıklarla olan bağlantıları nedeniyle kabarcık böcekleri olarak bilinir. Bu böceklere ilişkin vakaların çoğu kuzeydoğu Victoria ve güney Yeni Güney Galler'de görülürken, uzmanlar vakalarda "büyük bir artış" yaşanabileceği uyarısında bulundu.