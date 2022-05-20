YAŞAM
20 Mayıs 2022 - 10:00

Küçük çocuğa iş makinesi emanet edildi

Ankara'da küçük yaşta bir çocuğun iş makinesi kullandığını görenler gözlerine inanamadı.

YAŞAM
20 Mayıs 2022 - 10:00
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Küçük çocuğa iş makinesi emanet edildi
Ankara'da gerçekleşen olayda görenler gözlerine inanamadı. Bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuk iş makinesine binerek makineyi çalıştırdığı gözlendi. Çocuğun kullanımına bırakılan makine uzun süre çalıştı.Pes dedirten görüntülerde  çocuk iş makinesini kullanırken izleyenlerin ise 'Maşallah' sözleri dikkat çekti.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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