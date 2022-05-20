Küçük çocuğa iş makinesi emanet edildi

Ankara'da gerçekleşen olayda görenler gözlerine inanamadı. Bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuk iş makinesine binerek makineyi çalıştırdığı gözlendi. Çocuğun kullanımına bırakılan makine uzun süre çalıştı.Pes dedirten görüntülerde çocuk iş makinesini kullanırken izleyenlerin ise 'Maşallah' sözleri dikkat çekti.