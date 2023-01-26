Küçük çocuğu olan annelere müjde! Bedava bez ve beşik yardımı yapılacak: Karar az önce duyuruldu







YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!

ELEKTRİK FATURALARI MESKEN TARİFE OLARAK SAYILACAK







HÜKÜMLÜ EŞYALARINDAKİ DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

DAHA GÜÇLÜ SAĞLIK HAKLARI SAĞLANACAK

ÇOCUKLAR İÇİN DE YARDIM KAPIDA

Ankara'da kritik günler! Cezaevinde tutuklu bulunan kişiler için hangi haklar sunulacak!Ankara'da gerilim yüksek! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında cezaevinde tutuklu bulunan kişileri ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi açıkladı. Bakan Bozdağ, yönetmelik hakkındaki detayları paylaşarak, toplumda çok tartışılan yargı başlıklarının çözümünün bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Bakanın açıklamasından sonra herkes merakla bekliyor, cezaevinde tutuklu bulunan kişiler ne gibi haklar kazanacak? İşte tüm detaylar!Devlet bütçesinden ödenecek! Ceza İnfaz kurumlarında yer alan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik faturaları artık devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile hükümlü ve tutukluların elektrik giderleri Mesken aboneliği kapsamına dahil edilecek. İlgili yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yer alan "Elektrikli eşyalar" başlığında yapılan bu değişiklik, hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderlerinin yanı sıra, kendi talepleri için kullandıkları elektrikli eşyaların giderlerini de devlet tarafından karşılamasını sağlayacak. Ceza İnfaz kurumlarında yer alan hükümlü ve tutuklular artık bu giderlerinin endişesi olmadan hak ettikleri hizmetleri alabilecekler!Devlet bütçesinden ödenecek! Ceza İnfaz kurumlarında yer alan hükümlü ve tutuklular için yeni bir düzenleme yapıldı. "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, hükümlü ve tutukluların elektrik faturaları artık mesken aboneliği kapsamında ödeniyor. Bu sayede hükümlü ve tutuklular, EPDK tarafından belirlenen mesken aboneliğinden daha düşük bir fiyat üzerinden fatura ödemesi yapabilecekler. Ayrıca ceza infaz kurumları için yapılan elektrik tedarik ihalesi sonucunda belirlenen fiyat da mesken aboneliğinden düşük olsa bile hükümlü ve tutuklular için uygulanacak olan fiyat daha düşük olacak. Bu sayede çocuk ve kadın hükümlüler için pozitif ayrımcılık sağlanıyor ve tüm elektrik giderleri devlet bütçesinden karşılanıyor.Mahkumlar için eşya seçme hakkı! Adalet Bakanlığı, hükümlü ve tutukluların oda ve koğuşlarında bulunduracakları giyim eşyaları konusunda ciddi bir değişiklik yaptı. Mevcut uygulama kapsamında hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar tek tek sayılarak izleniyordu. Ancak yeni düzenleme kapsamında hükümlülerin yanlarında bulundurabilecekleri eşya sayısı arttırılıyor ve eşyaları kendileri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekler. Bu esneklik sayesinde insan hakları standartlarının arttırılması hedefleniyor.Mahkumlar için sağlık hakları! Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların sağlık haklarının korunması için önemli bir adım attı. Yeni yönetmelikte, hükümlü ve tutukluların ihtiyaç duydukları medikal eşyaların, hekim raporu ile belgelendirilmiş olması şartıyla, koğuş ve odalarında bulundurabilecekleri açıklandı. Bu eşyalar arasında baston, ortopedik yatak, boyunluk, solunum ve işitme cihazları gibi cihazlar yer alıyor. Bu düzenleme ile hükümlülerin sağlık haklarının korunması amaçlanıyor ve özgürlüğünden yoksun olmayan diğer bireyler gibi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor.Annesi ile beraber Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan çocuklar için de düzenleme yapılıyor. Yönetmeliğin 15. maddesinde değişiklik yapıldı. Çocuklar hassas grupta yer alıyor ve özel önlemler alınması kararlaştırıldı. Çocukların gelişimi için temel ihtiyaç sayılan materyaller devlet tarafından karşılanacak.