Küçük çocuğu olan annelere müjde! Bedava bez ve beşik yardımı yapılacak: Karar az önce duyuruldu

Ankara'da kritik günler! Cezaevinde tutuklu bulunan kişiler için hangi haklar sunulacak!
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!Ankara'da gerilim yüksek! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında cezaevinde tutuklu bulunan kişileri ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi açıkladı. Bakan Bozdağ, yönetmelik hakkındaki detayları paylaşarak, toplumda çok tartışılan yargı başlıklarının çözümünün bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Bakanın açıklamasından sonra herkes merakla bekliyor, cezaevinde tutuklu bulunan kişiler ne gibi haklar kazanacak? İşte tüm detaylar!
ELEKTRİK FATURALARI MESKEN TARİFE OLARAK SAYILACAK
Devlet bütçesinden ödenecek! Ceza İnfaz kurumlarında yer alan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik faturaları artık devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile hükümlü ve tutukluların elektrik giderleri Mesken aboneliği kapsamına dahil edilecek. İlgili yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yer alan "Elektrikli eşyalar" başlığında yapılan bu değişiklik, hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderlerinin yanı sıra, kendi talepleri için kullandıkları elektrikli eşyaların giderlerini de devlet tarafından karşılamasını sağlayacak. Ceza İnfaz kurumlarında yer alan hükümlü ve tutuklular artık bu giderlerinin endişesi olmadan hak ettikleri hizmetleri alabilecekler! Devlet bütçesinden ödenecek! Ceza İnfaz kurumlarında yer alan hükümlü ve tutuklular için yeni bir düzenleme yapıldı. "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, hükümlü ve tutukluların elektrik faturaları artık mesken aboneliği kapsamında ödeniyor. Bu sayede hükümlü ve tutuklular, EPDK tarafından belirlenen mesken aboneliğinden daha düşük bir fiyat üzerinden fatura ödemesi yapabilecekler. Ayrıca ceza infaz kurumları için yapılan elektrik tedarik ihalesi sonucunda belirlenen fiyat da mesken aboneliğinden düşük olsa bile hükümlü ve tutuklular için uygulanacak olan fiyat daha düşük olacak. Bu sayede çocuk ve kadın hükümlüler için pozitif ayrımcılık sağlanıyor ve tüm elektrik giderleri devlet bütçesinden karşılanıyor.