Küçük kız babasıyla kavganın ortasında kaldı













Olay, önceki ay saat 22.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arkadaşı Cihat Y. (24) ile yürüyen Umut Ö. (22), husumetlisi Ramazan C. (21) ile karşılaştı. Cihat Y. ve Ramazan C. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Araya giren arkadaşları, tarafları yol kenarına alarak konuşmak istedi. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Ramazan C. yanında bulunan tabancayı eline alarak tehditler savurmaya başladı.Elindeki tabanca ile tehditler savuran Ramazan C., bundan sonra araya girmeye çalışanları atlatarak yanına geldiği Cihat Y.'yi silahla bacağından vurdu. Bu sırada Cihat Y.'nin yanında bulunan arkadaşı Umut Ö. ise Ramazan C.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar, yaralı şahsın rastgele ateş etmesi üzerine araçların arkasına saklanarak beklemeye başladı.Bıçakla yaralanan Ramazan C., husumetlisinin bulunduğu bölgeye doğru rast gele birkaç el daha ateş etti. Bu sırada kaldırımda babasıyla birlikte oyun oynayarak yürüyen küçük kız, kavganın ortasında kaldı. Babası küçük kızı hemen alıp bölgeden uzaklaştırdı. Bıçakla yaralanan Ramazan C. bundan sonra cadde üzerinde bekleyen bir araca binerek özel bir hastaneye gitti. Tabanca ile vurulan Cihat Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptıkları çalışma sonrasında Ramazan C.'yi ve Umut Ö.'yü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı. Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan kaydı bulunan Ramazan C. ve “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından kaydı bulunan Umut Ö. işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Silahla husumetlisini bacağından vuran Ramazan C. ve onu bıçaklayan Umut Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.