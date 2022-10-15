Küçük Osman olarak tanınmıştı! Büyük değişen Emir Berke Zincidi şimdilerde tanınmıyor!













EMRE BERKE ZİNCİDİ'Yİ KİMSE TANIMADI!

Tekrar gösterimleri bile izleyicileri ekranlarına bağlayan bir zamanların popüler olan dizilerinden 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' sosyal medyanın vazgeçilmezi haline geldi.Yayında olduğu dönemde çok sayıda hayran kazandı ve birçok genç oyuncu yıldızı parlatan dizide Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi sevilen isimler de vardı.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenen bir diğer isim de Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi oldu. Geçen süre içinde dizinin küçük yıldızı Osman büyüdü ve 16 yaşında bir delikanlı oldu. Emre Berke Zincidi, zamanının çoğunu spor salonunda geçirmeye başladı.Aktif olarak spor yapmaya kendisini adayan Emre Berke Zincidi, sürekli çalıştığı salondan paylaşımlar yapıyor.Dizide oynadığı süreçte geniş bir hayran kitlesi kazanan Emre Berke Zincidi, takipçilerine her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.Emre Berke Zincidi'yi ilk kez görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte, küçük Osman Emre Berke Zincidi'nin son hali..