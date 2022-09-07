GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:45

Küçükçekmece Belediye'sinden ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kırtasiye yardımı

Küçükçekmece Belediyesi eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyacı olan olduğu belirlenen üç bin aileye kırtasiye yardımı yaptı. Randevu sistemiyle Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne gelen ailelere içerisinde çanta, defter, kalem ve bir hayli kırtasiye ürünün bulunduğu yardım paketi teslim edildi.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:45
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Küçükçekmece Belediye’sinden ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kırtasiye yardımı


Küçükçekmece Belediyesi eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyacı olan üç bin aileye kırtasiye yardımı yaptı. İçerisinde defterden, kaleme, boyadan, cetvellere çok fazla kırtasiye malzemesinin bulunduğu paketler randevu sistemiyle Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne gelen ailelere teslim edildi.



"3 bin aileye yardım yapıldı"

3 bin aileye yardım yapıldığını belirten Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sosyal İşler Müdürü İlyas Dikici, “ Yıl içerisinde de yardımların devam ettiğini kaydeden Dikici, “ Şu ana kadar üç bin aileye yardım yapıldı. Başvurular son derece. Biz bunların arasından bir eleme yöntemiyle sosyal inceleme kriteriyle yapıyoruz. Sosyal incelemelerini yapıyoruz bu ailelerin. İhtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen insanların ihtiyaçlarını birçok yere göstermek, duyurmak ve aslında onları rencide etmek istemiyoruz. Dolayısıyla mağazaya gelip kendilerini ihtiyacı olan aile konumunda hissetmelerini istemiyoruz. Normal bir mağazaya gidip alışveriş yapan bir vatandaş gibi gelip randevusu olduğunda gelip elbisesini ,ayakkabısını hem ihtiyacı olan olan ailelerin kırtasiye ihtiyaçlarını gidermesi bu işi çok daha düzgün ve iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla randevu sistemini uyguladık. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Yardımlarımız yıl içerisinde zaten devam ediyor, biz bu aya kadar yaklaşık 11 bin 500 parça ürün verdik ailelerimizin çocuklarına. Yardımlarımız devam edecek. Bu sadece eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kriterini belirlediğimiz ailelerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderme yardımı. Ama yıl içerisinde de başvuru ve tespiti yapılmış olan ailelerin hepsine hem kırtasiye hem kıyafet yardımları tedarik edilecektir" dedi.

"Bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek"

Dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Dikici, "Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası. Aslında öne çıkan tarafımız, bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi şeklinde de kabul edebiliriz. Dar gelirli ailelerin özellikle bu ihtiyaçlarını onlara pek çok hissettirmeden onlara destek olmak istiyoruz. Onlar güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor. Dar gelirli ailelerimiz bizlere başvuru yapabilirler. Diğer ailelerimizden de şunu istiyorum; elinizde bulunan sıfır ve sıfıra yakın ürünlerinizi ya da bağışlamak istediğiniz herhangi bir ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gelip bağışlarsanız onlara bir kardeş, onlara bir arkadaş, onlara bir aile olmuş olursunuz. Dolayısıyla dayanışma daha çok güçlenmiş olur” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...