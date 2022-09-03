YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:29

Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Destek

Küçükçekmece Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı ramak kala ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması başlattı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:29
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Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Destek



Küçükçekmece Belediyesi, 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlamasına sayılı ramak kala ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki 193 okulda genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise okul bahçelerinde çevre düzenleme, ot temizliği ve yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ise ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon, bodrum kat ve zemin katlarda ise haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor. Yürütülen çalışmalarla, 12 Eylül'de açılması planlanan okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.




“Eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz”


Çocuklarda sağlığın ve eğitimdeki başarının önemli belirleyicilerinden olan hijyeni çok önemsediklerini vurgusunu yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim -öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.


Kentteki 193 okul, yeni döneme hazırlanıyor


Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçedeki okullarda genel temizlik yapılırken, sınıflar dezenfektanlarla dip-köşe temizleniyor. Okul bahçeleri sabunlu sularla yıkanırken, çevre düzenlemeleri ve çim biçme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ihtiyaç sahibi okullarda tadilat, bakım ve onarım işleri yapılıyor.

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Haber Editörü
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