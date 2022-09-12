Olay, bugün Küçükçekmece meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan bir metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inen zorunda kaldı. Ne olduğunu anmayan yolcular panik halde metrobüs yolundun yürüyerek gitmek istedikleri yere kadar yürüdüler. Paçanın görüntüsü ve vatandaşların metrobüs yolundan yürümeleri mobil cihaz kamerasına yansıdı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:04
Küçükçekmece'de metrobüs yolunda ilginç olay
Küçükçekmece'de hareket halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inip yürümek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 15:04
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