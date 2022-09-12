Küçükçekmece’de metrobüs yolunda ilginç olay













Olay, bugün Küçükçekmece meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan bir metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inen zorunda kaldı. Ne olduğunu anmayan yolcular panik halde metrobüs yolundun yürüyerek gitmek istedikleri yere kadar yürüdüler. Paçanın görüntüsü ve vatandaşların metrobüs yolundan yürümeleri mobil cihaz kamerasına yansıdı.