GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 09:19

Küçükçekmece'de toplu sünnet şöleni: 554 çocuk sünnet ettirildi

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği sünnet şöleninde bir ay içerisinde sünnet ettirilen 554 çocuk, doyasıyla eğlendi.

GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 09:19
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Küçükçekmece’de toplu sünnet şöleni: 554 çocuk sünnet ettirildi


Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bir ay içerisinde sünnet edilen 554 çocuk ve aileleri etkinlik kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Kortej yürüyüşü ile başlayan şölen, Fevzi Çakmak Meydanı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinlik alanında sünnet edilen çocuklar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sahnede sergilenen gösterileri izleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bir başkanın görevi sadece kaldırımları, inşaatları, yolları yapmak değildir. Sosyal etkinlikleri ortaya çıkararak vatandaşlarımızın, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, Küçükçekmece'de daha güzel, daha mutlu bir hayat sürebilmektir. Değerli veliler, Cumhuriyetimizin çocuklarının iyi yetişmesine ihtiyacı vardır. Göreve geldiğimiz üç buçuk yıldan beri Küçükçekmece'de gençlerimizin ve çocuklarımıza elimizden gelenden daha fazlasını sunmaya bütün gayretimizle onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bilgi evlerimizde, kreşlerimizde, çocuk akademimizle, müzik akademimizle bu yönde gençlerin iyi yetişebilmesi için bütün gücümüzü bu çocuklara vermeye çalışıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi, burada çocuklarımızı hep birlikte sünnet ettirip, onların bu bir gününü farklı kılabilmek ve bu günü çok güzel yaşamalarını sağlayabilmektir. Çocukların bizim geleceğimizin teminatı olduğunu her fırsatta söylüyorum. Onların iyi yetişmeleri ülkemizin gittikçe gelişmesi, çağdaş ülkelerin seviyesine çıkmasını ve dünyadaki hak ettiğimiz yeri almamızı sağlayacaktır. Bu yüzden bütün ailelerimizden çocuklara iyi bakmalarını, onları iyi yetiştirmelerini ve yeteneklerini ortaya çıkartmaları için uğraşmalarını istiyoruz. Bugün bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza ve herkese tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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Haber Editörü
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