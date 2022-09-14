Küçükçekmece’de velilerin 'servis ve ders saati' isyanı













Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Papağan Caddesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunun üzerine okulda okuyan bin 500 öğrenci çevredeki başka okullara nakledildi. Tahliye edilen okul ise yaklaşık 1 yıl boş kaldı. Bu sürede okul uyuşturucu madde kullananların mekanı haline geldi. Şikayetlerin artması ve olayın basına yansıması üzerine okul 6 Mayıs 2022 tarihinde yıkıldı. Yıkımın ardından Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, okulun yapım ihalesinin Mayıs ayının içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak üzerinden 4 ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmazken, okuldan arta kalan moloz yığınları da ortada kaldı.Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin nakledildiği okullarda ise ders saatleri değişti. Öğrencilerin öğleden sonra ders başlangıç saati 14.00, çıkış saatleri ise 19.30 oldu. Bunun üzerine hem okulun uzaklığı aynı anda ders çıkış saatinin geç olmasına veliler tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veliler, okula ücretsiz servis talep etti ve çıkış saatinin daha erkene alınmasını talep etti.Çocukların yatma saatinde okuldan çıktığını belirten veli Ramazan Akkuş, “Okulumuzu yıktılar, 2 senedir yapmadılar. Bundan dolayı şikayetçiyiz. Bu kadar kişi 3 kilometre yürüyerek okula geliyor ve akşam saat 21.00'de çocuklarımızı alıyoruz. Çocukları karanlıkta bulana kadar canımız çıkıyor. Saat 15.00'te ders başlıyor, 20.30'da çıkıyorlar. Çocuk kaçta gelecek, kaçta yemek yiyip uyuyacak, tekrar dinlenip okula gidecek? Bu çocuğu yatma saatinde okuldan alıyoruz” ifadelerini kullandı. Bebeğiyle çocuğunu okula bırakan Fehime Doğan, “Bebeğim var, git gel 3 kilometre yol yapıyor. Getirene kadar canımız çıkıyor, bir de bunun götürmesi var. işimiz var, yemeğimizi yapamıyoruz. Evden saat 13.00 gibi çıktık, gelene kadar saat 14.00'e geldi. Gideceğim şimdi bir daha, saat 18.00 gibi geleceğim” dedi.Çocukların çok geç saatte çıktığını belirten başka bir anne ise, “Biz servis talep ediyoruz. Aylık 650 TL servis ücreti, bu gibi olmaz. Tek çalışan anne ve babalar var. Okulumuzu yapsınlar yoksa da bize servis versinler. Servis ücreti verilmiş ancak bazı kişilere verilmiş. Kime verildiğini bilmiyoruz” dedi.Sınıf mevcutlarının 60-70 kişiyi bulduğunu anlatan başka veli Fatma Güleç, “Biz okulun ilk olarak yapılmasını istiyoruz. şuan da benim 3 tane çocuğum geliyor. Çok uzak olduğu için zor geliyor. Okul kaç senedir yapılacak ancak yapılmadı. Bir sırada 3 kişi oturulur mu? Çocuk dün gelmiş isyan ediyor. saat 15.00 gibi içeri alındı, saat 20.00'de çıktı. O saatte çocuk dinlenecek mi, yatacak mı, ders mi yapacak? Kalabalık olması nedeniyle eğitimin kalitesi azalıyor” ifadelerini kullandı.Okulun 2023 Mart ayında bitirilmesinin vaat edildiğini anlatan öğrenci velisi Türkan Yılmaz, “Tüm velilere vaat edilen ve geçtiğimiz sene söylenen gelecek yıl mart ayında bitirilmesi söylenmişti. Ama temeli yıkıldıktan sonra hiçbir şekilde çalışma yapılmadı. Yıkıldı, o da tinerciler girmesin diye. Hala demirleri betonları duruyor. Servis de geçici olacağı için biz okulumuzu istiyoruz. Burada 3-4 çocuğu olan olduğu için servise bütçesi yetmiyor. Biz okulumuzu zamanında dedikleri gibi yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.