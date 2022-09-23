Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sefaköy istikametinde hareket halinde olan İ.A. idaresindeki otomobil, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan S.S. ve H.A. isimli yayalara çarparak metrelerce ileriye savurmuştu. Gözaltına dahil edilen sürücü İ.A. ise emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.Sadık Kahraman
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 21:26
Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak metrelerce havaya savrulduğu kazanın detayları belli oldu. Yaralıların sağlık sağlık durumlarının ciddi olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 21:26
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