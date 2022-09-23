Küçükçekmece’de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı













Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sefaköy istikametinde hareket halinde olan İ.A. idaresindeki otomobil, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan S.S. ve H.A. isimli yayalara çarparak metrelerce ileriye savurmuştu. Gözaltına dahil edilen sürücü İ.A. ise emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.