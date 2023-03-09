YAŞAM
09 Mart 2023 - 07:45

Küfür edenlerin başı fena yanacak! O bölgede küfür edenlere öyle bir yaptırım geliyor ki!

Ülkelerin ceza sistemleri sık sık değişiyor. Peki nerede küfür etmenin cezası ağırlaştırıldı? Cezası ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
09 Mart 2023 - 07:45
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Küfür edenlerin başı fena yanacak! O bölgede küfür edenlere öyle bir yaptırım geliyor ki!
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O bölgede yaşayan insanları şaşırtan yeni bir karar verildi ve küfür etmenin cezası yükseldi! Artık o bölgede küfür edenler büyük cezalar ödeyecek. Peki hangi bölgede küfür etmenin cezası var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORADA KÜFÜR ETMENİN CEZASI AĞIRLAŞTI

Kazakistan'da yaşayan insanlara şoke edici bir karar bildirildi ve artık küfür eden insanlara ceza verilmesine karar verildi. İdari Suçlar Yasası kapsamında ele alınan küfür yasası kapsamında kamuya açık alanda küfür edenler, hakaret ve taciz eylemi yapanlar, kamuya ait yapılarda ve evlerin yanında toplu taşıma araçlarında ve kamu mülküne zarar verenler,



Kazakistan'da Küfür Edenlerin Cezası Arttı

 kamuya açık bölgelerde saygısızlık yapan insanlar, toplum düzeni ve halkın huzurunu bozan kişiler için büyük cezalar verilecek. Bu kapsamda suç işlediği belirlenen vatandaşlara 69 bin tenge yani yaklaşık 3 bin TL para cezası ya da 15 güne kadar hapis cezası verilecek. Eğer kişi aynı suçları tekrarlarsa 30 gün hapis cezası verilecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev İdari Suçlar Yasası ile ilgili kararlarını 3 Ocak günü onaylayarak bildirdi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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