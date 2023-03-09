Küfür edenlerin başı fena yanacak! O bölgede küfür edenlere öyle bir yaptırım geliyor ki!







ORADA KÜFÜR ETMENİN CEZASI AĞIRLAŞTI







O bölgede yaşayan insanları şaşırtan yeni bir karar verildi ve küfür etmenin cezası yükseldi! Artık o bölgede küfür edenler büyük cezalar ödeyecek. Peki hangi bölgede küfür etmenin cezası var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kazakistan'da yaşayan insanlara şoke edici bir karar bildirildi ve artık küfür eden insanlara ceza verilmesine karar verildi. İdari Suçlar Yasası kapsamında ele alınan küfür yasası kapsamında kamuya açık alanda küfür edenler, hakaret ve taciz eylemi yapanlar, kamuya ait yapılarda ve evlerin yanında toplu taşıma araçlarında ve kamu mülküne zarar verenler,kamuya açık bölgelerde saygısızlık yapan insanlar, toplum düzeni ve halkın huzurunu bozan kişiler için büyük cezalar verilecek. Bu kapsamda suç işlediği belirlenen vatandaşlara 69 bin tenge yani yaklaşık 3 bin TL para cezası ya da 15 güne kadar hapis cezası verilecek. Eğer kişi aynı suçları tekrarlarsa 30 gün hapis cezası verilecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev İdari Suçlar Yasası ile ilgili kararlarını 3 Ocak günü onaylayarak bildirdi.