YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:05

Kula'da Gençlere Yönelik Sağlık Eğitimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Manisa

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:05
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Kula'da Gençlere Yönelik Sağlık Eğitimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Manisa



Bir yandan aşı çalışmaları, bir yandan halkın sağlığını korumak için yapılan çalışmaları yürüten Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, gençlere yönelik çalışmalarıyla da göze çarpıyor. Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kula Gençlik Merkezi toplantı salonunda gençlere yönelik sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivite konularında seminer düzenledi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ebe Zübeyde Kılınç tarafından gerçekleştirilen eğitim öncesinde açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, seminere katılan gençlerle ayrı ayrı sohbet ederek gençlerin sorularını yanıtladı. Ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne de teşekkür eden Dr. Ayyıldız, gençlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirtti.



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Haber Editörü
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