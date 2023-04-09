GÜNDEM
09 Nisan 2023 - 12:19

Kulislerde flaş iddia! Emine Erdoğan'ın özel kalemi CHP listesinde..

Milletvekilinin son halini belirleyecek listeyle ilgili dikkat çeken kulis arkası bilgiler paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir süre özel sekreteri olarak görev verdiği Sema Sirkin Ün'ün CHP listesine aday olduğu iddia ediliyor. Ün’ün Denizli listesinden DEVA Partisi kontenjana alınarak aday gösterileceği konuşuluyor.

GÜNDEM
09 Nisan 2023 - 12:19
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Kulislerde flaş iddia! Emine Erdoğan'ın özel kalemi CHP listesinde..
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CHP liste geçişini kesinleştirmek için bugün genel merkezinde MYK toplantısı yaptı. PM ile son hali belirlenecek olan milletvekili aday listesi merak içinde bekleniyor.

Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin yayınladığı listelerle kampanya yürütecek. CHP listesi DP, SP, Deva ve partilerin milletvekili adaylarını gösteriyor.

KULİSLERDEN FLAŞ İDDİA

Kulislerde flaş iddia! Emine Erdoğan'ın özel kalemi CHP listesinde



TELE1 muhabiri Engin Açar'ın haberine göre, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel sekreteri Sema Sirkin Ün'ün CHP listesine aday olacağı söylendi. Açar, Ün için DEVA partisi için kontenjanın Denizli'den alınacağını söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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