Kulislerde flaş iddia! Emine Erdoğan'ın özel kalemi CHP listesinde..







KULİSLERDEN FLAŞ İDDİA











CHP liste geçişini kesinleştirmek için bugün genel merkezinde MYK toplantısı yaptı. PM ile son hali belirlenecek olan milletvekili aday listesi merak içinde bekleniyor. Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin yayınladığı listelerle kampanya yürütecek. CHP listesi DP, SP, Deva ve partilerin milletvekili adaylarını gösteriyor.TELE1 muhabiri Engin Açar'ın haberine göre, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel sekreteri Sema Sirkin Ün'ün CHP listesine aday olacağı söylendi. Açar, Ün için DEVA partisi için kontenjanın Denizli'den alınacağını söyledi.