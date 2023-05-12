GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 00:04

Kulislerden flaş iddia: Millet İttifakı'nın yarın Ankara'daki mitingine Muharrem İnce sürprizi!

Cumhurbaşkanı adaylığından geri çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin daveti kabul ederek Millet İttifakı'nın Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı öne sürüldü.

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 00:04
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Kulislerden flaş iddia: Millet İttifakı'nın yarın Ankara’daki mitingine Muharrem İnce sürprizi!


Levent Gültekin ile Özlem Gürses, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan gelen teklifi kabul ettiği ve Ankara'da düzenlenecek olan mitinde katılacağını söylediler.

Millet İttifakı'nın yarın Ankara’daki mitingine Muharrem İnce



Gazeteci Levent Gültekin, konuya ilişkin Twitter hesabından yayınladığı bir paylaşımda "Az önce aldığım bir mesaja göre Sayın Muharrem İnce, yarın Ankara'da yapılacak olan Millet İttifakı mitingine katılmayı kabul etti." dedi.

Özlem Gürses ise, TV5'in yayınında "Sayın İnce davet edilirse Ankara'daki mitinge personeliyle birlikte katılabilir" değerlendirmesini paylaşarak, "Aynen dediğim gibi... Muharrem İnce Bey Millet İttifakı'nın yarınki büyük mitingine katılmayı kabul etti. .." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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