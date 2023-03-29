Kulisleri alt üst edecek iddia: Fahrettin Koca, Erdoğan'ndan affını istedi!













Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesinin tüm üyelerinin milletvekili adayı olacağını açıklarken, iddiaya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'dan affını istedi. Cumhuriyet gazetesinin yazarı Barış Pehlivan, 'Fahrettin Koca ‘affını’ istedi' başlığıyla yayınladığı yazısında Sağlık Bakanı Koca'nın 2023 listesinde yer almak istemediğini ve affını istediğini" söyledi. Barış Pehlivan, aynı zamanda bir bilgi daha paylaştı ve Fahrettin Koca'nın siyasetten yorulduğunu ve kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.İşte Barış Pehlivan'ın köşe yazısındaki ilgili bölümler: "Ak Parti medyasında bile okumuşsunuzdur, hangi bakanın seçimlerde hangi ilden milletvekili olarak aday olacağı yazıyor. O listede bir isme dikkat çekiyorum: Fahrettin Koca. Bakıyorum da; Sağlık Bakanı Koca'nın Adıyaman veya Hatay'ın AKP adayı olacağı bildirildi. Ne, bu doğru değil mi? Kaynağım, "Önce bunu düşünmelisin... 2024'te yerel seçim var ve birileri hesap yapıyor. Bu nedenle Koca adını özellikle Anadolu'da kullanıyorlar ve akıllarında İstanbul'dan uzak tutuyorlar. Hatta Çevre Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'un adayı olduğu iddiası bu nedenle sızdırılmıştı. Çünkü Kurumun gözü İBB'de. Notlar alırken bir an sessizlik hakim oldu. "Ancak," dedi ve ekledi: “Aslında Fahrettin Koca siyasetten bıkmıştı. Hatta bir süre öncesinde cumhurbaşkanıyla gizli bir görüşme yaptı. Heyecanla dinledim. Gerçekten, bu toplantıda ne dediler? Cevap etkileyici: “Fahrettin Koca, 2023 listelerinde yer almak istemediğini söyledi ve af ​​diledi. Çok şaşırmıştım. umhurbaşkanı Erdoğan bu talebe nasıl cevap verdi? AKP'deki kaynağım diyor ki: "Dinle, tam olarak bunu bilmiyorum. Duydum ama seni yanıltmak istemem." Sohbetin bittiğini söylediğimde, "Daha var" diye ekledi: "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da siyasetten emekli olmak istediğini biliyoruz. Ama unutmayın ki Koca ve Ersoy hakkında son sözü reis söyleyecektir." Görülen odur ki... AKP aday listesinden duyulan rahatsızlık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sınırlı değil. Öyle ki hükümette etkili isimler atanacakları yerleri de beğenmiyor. Bu yeterli değil... Gazeteci Fulya Öztürk'e milletvekilliği teklif etmek bile medyada AKP'nin kalemini karıştırmış görünüyor. Öyle ki, bazıları “21 yıldır sokaklarda sövüyoruz ama bir deprem ünlüsünü milletvekili yapıyorlar” bile dediler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da parti içinde 'üç dönem kuralını' uygularsa, iktidarda hiç beklemediğimiz bir dağılma göreceğiz."