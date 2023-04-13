Kulisleri karıştıran iddia: AKP ve MHP arasında Derya Yanık gerginliği!

TELE1 kanalında yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programını hazırlayıp sunan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'den aldığı kulis arkası bilgileri paylaştı. AKP ile MHP arasında gerilim olduğunu söyleyen Yarkadaş, bakanların milletvekili olması ve kimsenin milletvekili olmak istememesi nedeniyle çok memnun olmadığını söyledi. Yarkadaş şu bilgileri paylaştı: AKP kazanırsa planları şöyle; 10 günde TBMM'yi çalıştırmak. İddialara göre; AKP hazırlanıyor, 1'inde açılacak ve 10'unda kapanacak, 10 ila 30 delege kendi ilçelerine gidecek. Bir AKP'linin bana söylediği gibi; Erdoğan, "Bunca insan her hafta buraya ne için geliyor? Bu Meclis'i feshetmek demektir. Erdoğan'ın aklındaki bir diğer konu da 50+1 sisteminden kurtulabilmek. Çünkü yüzde 30-35 aralığında olan AKP'nin ayakta kalabilmesi için MHP'ye ihtiyacı var.
AKP'nin kentsel vekil listeleri bizzat Erdoğan tarafından hazırlandı. Bakanların nereye gideceğini belirleyen oydu. Bu nedenle MHP ile ciddi bir gerginlik yaşanıyor.