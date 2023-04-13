SİYASET
13 Nisan 2023 - 12:05

Kulisleri karıştıran iddia: AKP ve MHP arasında Derya Yanık gerginliği!

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için gün sayıyor ama arkasında çok fazla koşuşturma var. Kulislerde, Osmaniye listelerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın adının olması durumundan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu konuşulmaya başlandığı iddia edildi.

SİYASET
13 Nisan 2023 - 12:05
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Kulisleri karıştıran iddia: AKP ve MHP arasında Derya Yanık gerginliği!
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TELE1 kanalında yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programını hazırlayıp sunan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'den aldığı kulis arkası bilgileri paylaştı. AKP ile MHP arasında gerilim olduğunu söyleyen Yarkadaş, bakanların milletvekili olması ve kimsenin milletvekili olmak istememesi nedeniyle çok memnun olmadığını söyledi. Yarkadaş şu bilgileri paylaştı:

AKP kazanırsa planları şöyle; 10 günde TBMM'yi çalıştırmak. İddialara göre; AKP hazırlanıyor, 1'inde açılacak ve 10'unda kapanacak, 10 ila 30 delege kendi ilçelerine gidecek. Bir AKP'linin bana söylediği gibi; Erdoğan, "Bunca insan her hafta buraya ne için geliyor? Bu Meclis'i feshetmek demektir. Erdoğan'ın aklındaki bir diğer konu da 50+1 sisteminden kurtulabilmek. Çünkü yüzde 30-35 aralığında olan AKP'nin ayakta kalabilmesi için MHP'ye ihtiyacı var.



AKP'nin kentsel vekil listeleri bizzat Erdoğan tarafından hazırlandı. Bakanların nereye gideceğini belirleyen oydu. Bu nedenle MHP ile ciddi bir gerginlik yaşanıyor.

AKP ve MHP arasında Derya Yanık gerginliği

“DEVLET BAHÇELİ ÇOK RAHATSIZ”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'den Aile Bakanı Derya Yanık'ın aday olarak gösterilmesine müthiş tepki geldi. Bundan Ömer Çelik ve Numan Kurtulmuş'un sorumlu olduğu söyleniyor. Derya Yanık aslında Adana'dan gelmek istiyor ama ona Osmaniye'yi vermişler. Devlet bey ise bu durumdan oldukça rahatsız.

“BİNALİ YILDIRIM SON LİSTE TOPLANTISINA GİRMEMİŞ”

Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik, büyükşehir dışındaki iller için hazırlık yaptı. Aslında içinde Binali Yıldırım da var. Ancak Yıldırım, cumartesi akşamı listenin değiştirildiği toplantıya hasta olduğunu söyleyerek katılmadı. AKP'lilere sorduğumda, "Anadolu taşrasına o kadar ağırlık verdiler ki, Binali Bey ekibine kimseyi almayınca tepki gösterdi, toplantıya katılmadı.

Bakanlardan hiçbiri mutlu değildi, bakan yardımcılığına aday gösterilmekten çok mutsuzdu. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan uzaklaşmalarının nedeni Devlet Bahçeli'ye yakın olmalarıydı."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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