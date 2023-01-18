Kulisten seçim sinyali: Meclis "seçim kararı" almazsa Erdoğan 8 Mart'ta TBMM'yi feshedecek! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor..













TÜRKİYE, 14 MAYIS'TA SEÇİME GİDEBİLİR!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hız veren AKP'nin "Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi" için "dikkatli hesaplar yaptığı" belirtildi. Kulislerden gelen bazı bilgilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetten gelen destek ile birlikte Meclis tarafından bir seçim kararı verilmemesi halinde 8 Mart 2023 günü TBMM'yi feshedeceği belirtildi. AKP Merkez Konseyi (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre toplantıda muhalefetin seçim öncesi durumu ele alındı. Toplantıda 6'lı masanın kurulduğu günden bu yana 10 kez toplantı yaptığı, 11. toplantılarının ise 26 Ocak tarihinde yapılacağını, bu zirvelerden ise net bir sonuç çıkmadığı değerlendirildi. Bu kapsamda rüzgarın AKP ve Cumhur İttifakı'na karşı döndüğü kulislerde konuşulmaya başlandı.AKP Eğitim ve Ar-Ge Başkanı Mustafa Şen toplantıda, "Değerlendirme ve yoklamalara göre AKP'nin katılım oranı yüzde 41'e çıktı" dedi.AKP'nin "Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçime gidilmesi" için "kesin hesaplar" yaparak üzerinde çalıştığı seçim takviminin detayları netleşmeye başladı. Bu nedenle, Cumhur Koalisyonu'nun "seçimlerin Mayıs'a ertelenmesi önerisini" muhalefetin kabul etmemesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak aynı gün "meclisi feshedeceği" belirtiliyor. Kararın 9 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmi olarak seçim süreci başlayacak ve 60 günlük bir süre dolacak. Söz konusu sürenin bitişinin ilk Pazar günü açıkça "14 Mayıs" tarihini göstermektedir.